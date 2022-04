Połowa Polaków za interwencją NATO w Ukrainie. Bugaj dla „Wprost”: to emocje

Tygodnik „Polityka” opublikował wyniki sondażu w sprawie stosunku Polaków do wojny w Ukrainie. Okazuje się, że połowa z nas jest za bezpośrednim, wojskowym zaangażowaniem NATO w wojnę. To zaskakujący wynik. Jakie przesłanki o nim przesądzają? Z badań to nie wynika, ale trzeba spróbować zrozumieć, co przesądza o radykalnych postawach. Wydaje się, że przede wszystkim emocje.

Prof. Ryszard Bugaj Brutalność rosyjskiej armii, imperialne motywacje Moskwy, powszechne przekonanie, że jeżeli Rosja nie przegra, to Polska będzie następną ofiarą i ewidentna słabość rosyjskiego wojska, sprzyjają przekonaniu, że jak Ukraińcom pomożemy to wojna zostanie definitywnie rozstrzygnięta i Rosja przegra. Niekoniecznie.