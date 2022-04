Rosyjskie straty na Ukrainie coraz większe. Uciekający żołnierze kradną wszystko, co zdołają unieść

Jak donosi sztab generalny, Rosjanie częściowo wycofują swoje siły z północnej części obwodu kijowskiego. Okupanci kierują się na Białoruś. W kolumnach wojskowych jadą jednak nie tylko wozy opancerzone i pojazdy militarne, ale również samochody i ciężarówki cywilne, które Rosjanie ukradli Ukraińcom.

Rosyjskie straty na Ukrainie

W piątek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał najnowsze statystyki dotyczące rosyjskich strat. Według ukraińskich służb od początku wojny na Ukrainie zginęło, zostało rannych lub pojmanych ok. 17,7 tys. rosyjskich żołnierzy.

Rosjanie stracili również ogromne ilości sprzętu. Zniszczonych lub przejętych przez Ukraińców zostało już 625 czołgów, 1751 wozów opancerzonych, 1220 ciężarówek i innych pojazdów wojskowych, 143 samoloty, 131 helikopterów, 7 statków, 316 systemów artyleryjskich, 54 systemy przeciwlotnicze, a także 76 zbiorników z paliwem.

facebook

Rosjanie mieszkają w domach Ukraińców, a na Białoruś jadą skradzionymi samochodami

W piątek rano sztab generalny poinformował o częściowym wycofywaniu się okupanta z północnej części regionu kijowskiego. W kolumnach nie brakuje pojazdów cywilnych. „W skład konwojów wchodzą również pojazdy cywilne (ciężarówki, autobusy, mikrobusy, samochody osobowe), które zostały skradzione przez rosyjskich okupantów podczas czasowej okupacji tych terenów” – podano w komunikacie.

Do grabieży doszło również na terenie Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Wycofujący się stamtąd żołnierze kradli komputery, czajniki, ekspresy do kawy, a nawet talerze, łyżki i widelce z hotelu, który znajdował się tuż obok elektrowni. W mediach społecznościowych nie brak też nagrań, na których ukraińscy żołnierze pokazują, co mieli przy sobie zatrzymani rosyjscy żołnierze. Wśród łupów są pieniądze, biżuteria, ale również markowe ubrania.

facebook

Sztab generalny poinformował również, że na okupowanych terenach Rosjanie próbują zmusić przedsiębiorców do dokonywania płatności w rublach. Ponadto wojskowi nadal znęcają się nad cywilami, a także zajmują ich domy. „Na tymczasowo okupowanych terytoriach wróg rosyjski kontynuuje swoje nielegalne działania, ograniczając ruch ludności cywilnej, wykorzystując domy i mieszkania miejscowej ludności do zakwaterowania personelu, przetrzymując zakładników wśród miejscowej ludności i aktywistów. Nadal dochodzi do napadów i przemocy wobec obywateli Ukrainy” – przekazano w piątek.

Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Rosjanie wycofują się z okolic Kijowa. „Kradną cywilne samochody i autobusy”