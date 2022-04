Rosja szuka nowych sojuszników? Ławrow dziękuje Indiom, że nie patrzą „jednostronnie”

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow kontynuuje swoje rozmowy z przywódcami krajów azjatyckich. Po spotkaniu ze swoim odpowiednikiem z New Delhi Subrahmanyamem Jaishankarem, dziękował Indiom za to, że patrzą „w całości” na sytuację w Ukrainie. – Doceniamy, że New Delhi podchodzi do tej sytuacji z uwzględnieniem wszystkich faktów, a nie tylko w sposób jednostronny – powiedział Ławrow.

– Nasi zachodni koledzy chcieliby sprowadzić każdą istotną kwestię międzynarodową do kryzysu na Ukrainie, znacie nasze stanowisko, niczego nie ukrywamy – dodał. Szef rosyjskiej dyplomaci stwierdził też, że kluczowym słowem opisującym relacje Rosji i Indii jest „przyjaźń”, a stosunki obu państw były „trwałe” nawet w trudnych etapach historii. – Z pewnością jesteśmy zainteresowani zrównoważeniem porządku światowego – stwierdził Ławrow.

Jaishankar natomiast podkreślał, że Indie „zawsze opowiadały się za rozwiązywaniem różnic i sporów poprzez dialog i dyplomację”.

Kuriozalne słowa Ławrowa po wizycie w Chinach

W środę Siergiej Ławrow spotkał się również z szefem chińskiej dyplomacji Wangiem Yi. po rozmowie padły deklaracje o zacieśnieniu współpracy w sprawach polityki zagranicznej Rosji i Chin. Ministrowie informowali o rozszerzeniu „strategicznego partnerstwa” w obliczu „trudnej sytuacji międzynarodowej”. Do tego szef rosyjskiego MSZ wygłosił osobne oświadczenie.

– Razem z wami i innymi ludźmi o podobnych poglądach będziemy dążyć do stworzenia wielobiegunowego, sprawiedliwego i demokratycznego porządku światowego – powiedział.

Poza tym w oświadczeniu rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych stwierdzono, że szefowie dyplomacji Rosji i Chin „potępili to, co nazwali nielegalnymi i kontrproduktywnymi sankcjami Zachodu nałożonymi na Moskwę w związku z jej działaniami w Ukrainie” oraz „przeprowadzili szczegółową wymianę poglądów na temat sytuacji wokół Ukrainy”.

W ubiegłym tygodniu Ławrow stwierdził, że Zachód wypowiedział Rosji „wojnę totalną”, a celem „antyrosyjskiej koalicji” jest „zniszczenie, złamanie, unicestwienie, zduszenie rosyjskiej ekonomii i Rosji jako całości”. Ostrzegał też, że Rosja „ma sojuszników”. – Mamy wielu przyjaciół, sojuszników, partnerów na świecie. Wielką liczbę powiązań, w ramach których Rosja współpracuje z krajami na wszystkich kontynentach i będzie to kontynuować – powiedział.

