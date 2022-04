Von der Leyen do Chin: nie mieszajcie się w sprawy UE-Rosja

Przewodnicząca Komisji Europejskiej zwróciła się do Chin, że jeśli te nie chcą przyłączyć się do sankcji nakładanych na Rosję, to nie powinny im przeciwdziałać.

Ursula von der Leyen poinformowała, że przekazała stanowisko Unii Europejskiej po szczycie UE-Chiny. Przewodnicząca Komisji Europejskiej oraz przewodniczący Rady Europejskiej rozmawiali z premierem i prezydentem Chin. Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej przekazał, że w trakcie rozmów obie strony były zgodne co do tego, że wojna w Ukrainie zagraża światowemu bezpieczeństwu i gospodarce. Unia Europejska naciskała na Chiny, aby zadeklarowały się, że nie będą popierać Chin. Europejscy liderzy nie otrzymali takich zapewnień. Europa upomina Chiny Ursula von der Leyen poinformowała, że nie oczekiwała od Chin, że te dołączą do zachodnich sankcji nakładanych na Rosję, ale oczekuje, że nie będą w nie ingerowały, ani ułatwiały Rosji ich obchodzenia.

Szefowa KE przekazała władzom Chin, że ich ewentualna decyzja o wsparciu Rosji i umożliwieniu jej kontynuowania wojny w Ukrainie spotkałaby się ze sprzeciwem Europejczyków, a reputacja Chin w Europie zostałaby poważnie nadszarpnięta. Von der Leyen poinformowała, że w trakcie rozmowy z chińskimi przywódcami domagała się także zniesienia nieuzasadnionych środków handlowych przeciwko Litwie oraz zniesienie sankcji wobec posłów Parlamentu Europejskiego. Do tego Chiny powinny wg Leyen rozwiązać kwestie łamania praw człowieka zwłaszcza w stosunku do Uighurów oraz poprawić dostęp firm z UE do chińskiego rynku.

