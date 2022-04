Wojna na Ukrainie. Dzieci wykorzystywane jako żywe tarcze

O swoich ustaleniach wywiad resortu obrony poinformował w mediach społecznościowych.

„W wielu przypadkach siły okupacyjne wykorzystują ukraińskie dzieci jako żywą tarczę dla sprzętu wojskowego. Według mieszkańców wsi Nowy Byków w obwodzie czernihowskim rosyjscy żołnierze wzięli miejscowe dzieci na zakładników i posadzili je w ciężarówkach. Celem było zabezpieczenie pojazdów w trakcie przemieszczania się kolumny wojskowej” - napisano. Dzieci są także przetrzymywane przez rosyjskich żołnierzy, żeby mieszkańcy nie ujawniali obrońcom współrzędnych wrogich wojsk.

Ukraiński wywiad informował, że do takich incydentów dochodziło w obwodach sumskim, kijowskim i zaporoskim. „Przypadki nieludzkiego traktowania dzieci odnotowują strona ukraińska i instytucje międzynarodowe. Informacje o każdym z nich trafią do międzynarodowych sądów karnych. Okupanci zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za każdą popełnioną zbrodnię wojenną” – zadeklarował wywiad.

Wojna na Ukrainie. Brutalne praktyki Rosjan w obliczu oporu

Sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych informował, że Rosjanie wykorzystywali mieszkańców zajmowanych terenów jako żywe tarcze niemal od początku agresji na Ukrainie.

„W obliczu nieustającego oporu i świadomości bezprawności swoich działań okupanci nadal strzelają do ludności cywilnej, przeprowadzają ataki rakietowe i bombowe na infrastrukturę krytyczną i domy mieszkalne, szpitale, przedszkola, wykorzystują kobiety, dzieci i osoby starsze jako «żywe tarcze»” - informowano w dziesiątym dniu agresji. Dramat przeżywają mieszkańcy oblężonego Mariupola. Rosjanie przetrzymywali tam jako zakładników lekarzy i pacjentów, w tym maleńkie dzieci.

