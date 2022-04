NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Dramatyczne doniesienia z Buczy. Najnowsze informacje z 4 kwietnia

Prezes PiS i wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński powiedział w wywiadzie dla niemieckiej gazety „Welt am Sonntag”, że Polska „z zadowoleniem” przyjęłaby zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w Europie. Oświadczył też, że Polska mogłaby przechowywać amerykańską broń jądrową

Największa grupa respondentów w badaniu przeprowadzonym dla rp.pl sądzi, że rosyjska agresja na Ukrainę zakończy się w ciągu kilku miesięcy. Na bardziej pesymistyczny scenariusz wskazał niemal co piąty ankietowany

„Masakra w Buczy to więcej niż sygnał alarmowy dla Europy i całego świata" – napisał Mateusz Morawiecki. Premier polskiego rządu zwrócił się do przewodniczącej KE i szefa RE

Boris Johnson odniósł się do dramatycznych doniesień o zbrodniach dokonywanych przez Rosjan m.in. w Buczy. – Nie spoczniemy, dopóki sprawiedliwość nie zostanie wymierzona – zapowiedział premier Wielkiej Brytanii

– Wyzwolone miasta reprezentują sceny z horrorów, sceny postapokaliptyczne – powiedział Ołeksij Arestowicz. Doradca Wołodymyra Zełenskiego opisał bestialstwo Rosjan, którzy dopuszczają się okrutnych zbrodni na Ukrainie

Grupa Anonymous z kolejnym dużym sukcesem. Do sieci trafiły dane ponad 120 tysięcy rosyjskich żołnierzy, którzy biorą udział w inwazji na Ukrainę

Jestem prezydentem Lwowa. Nigdy nie byłem bratem dla rosyjskich obywateli. My pamiętamy, jak oni 100 lat temu popełniali tutaj morderstwa, jak wywozili na Syberię naszych mieszkańców, jak zabijali naszych ludzi. Musimy izolować Rosję na kolejne 50 lat – mówi Andrij Sadowy, mer Lwowa dla „Wprost”



9:36 Około 18 tys. 300 żołnierzy oraz 147 samolotów straciły wojska rosyjskie od początku agresji na Ukrainę. Wojska rosyjskie straciły także dotąd 134 śmigłowce, 647 czołgów, 1844 transportery opancerzone, 330 systemów artyleryjskich, 107 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 54 systemy przeciwlotnicze, 1273 samochody, 7 okrętów, 76 cystern z paliwem i 92 drony



facebook.com 9:14 Morawiecki: Ze zbrodniarzami się nie negocjuje, zbrodniarzy trzeba zwalczać. Dość tej gry na zwłokę niektórych liderów europejskich. Potrzebne są zdecydowane sankcje, obecne sankcje nie działają 9:12 Morawiecki: Po 40 dniach agresji na Ukrainę nikt nie ma wątpliwość, że to czyste zło. Bucza, Irpień to nazwy miejscowości, które każdy z nas zapamięta do końca życia. Musimy głośno mówić o tych zbrodniach. Wzywam liderów UE do zdecydowanego działania, do wdrożenia działań, które złamią machinę wojenną Putina 8:49 Od początku inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego, do północy z soboty na niedzielę w efekcie działań wojennych na Ukrainie zginęło 1417 cywilów, a 2038 zostało rannych - przekazało Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka 8:38 twitter.com 8:31 - Siły rosyjskie ostrzelały miejscowości na granicy obwodów dniepropietrowskiego i chersońskiego na południowym wschodzie Ukrainy – poinformował szef władz obwodu dniepropietrowskiego Mykoła Łukaszuk 8:26 twitter.com 8:15 USA rozważą zniesienie wprowadzonych przeciwko Rosji sankcji, jeśli pomoże to w zakończeniu wojny i utrzymaniu suwerenności Ukrainy - powiedział w niedzielę w rozmowie z telewizją NBC Antony Blinken, sekretarz stanu USA



Sekretarz stanu USA o zniesieniu sankcji. Podaje warunek 8:06 Co najmniej 161 dzieci zginęło, a 264 odniosło obrażenia na skutek działań wojsk rosyjskich na Ukrainie 7:52 Rosja dzięki mobilizacji rezerwistów chce ściągnąć do armii 60 tys. osób. Są oni przekonywani zachętami finansowymi. Wojskowi mają jednak otrzymać przestarzały sprzęt, który mógł przeleżeć w magazynie nawet 30 lat



Tajna mobilizacja rezerwistów w Rosji. „Przekonanie o możliwości wzbogacenia się przez kradzieże” 7:44 Czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow skrytykował słowa rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, który nazwał prezentera telewizyjnego Iwana Urganta wielkim patriotą. „Byłem zaskoczony, gdy Pieskow nie skomentował nadania mi stopnia generała porucznika” – zauważył też Kadyrow w swoim wpisie



Ramzan Kadyrow gorzko o rzeczniku Kremla. „Niedojrzała skala priorytetów” 7:23 W zeszłym tygodniu prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin wydał dekret nakazujący zagranicznym kontrahentom z "nieprzyjaznych" państw konieczność zapłaty za rosyjski gaz w rublach. Dekret skrytykowali m.in. odpowiedzialni za gospodarkę i finanse politycy Niemiec i Francji. Odmienne stanowisko w tej sprawie przedstawił minister gospodarki Słowacji



Rosja żąda zapłaty za gaz rublami. Zaskakująca odpowiedź Słowacji 7:15 Według burmistrza Mikołajowa Ołeksandra Senkiewicza Rosja zaatakowała Mikołajów kilkoma rakietami 6:51 W komunikacie ukraińskiego Sztabu Generalnego podano rano, że w obwodach donieckich i ługańskim siły ukraińskie odparły siedem ataków wojsk rosyjskich, niszcząc m.in. dwa pojazdy opancerzone, 43 samochody wojskowe i moździerz



facebook.com 6:30 „The Times”: Brytyjski premier Boris Johnson zamierza wezwać niemieckiego kanclerza Olafa Scholza do zaostrzenia sankcji przeciwko Rosji podczas spotkania, które jest zaplanowane na ten tydzień



twitter.com 6:22 Z najnowszych danych firmy Maxar, która publikuje zdjęcia satelitarne wojny w Ukrainie, wynika, że w miejscowości Bucza znaleziono nowy zbiorowy grób tuż obok jednej z miejskich cerkwi. Wcześniej lokalne władze informowały o niemal 300 osobach, które w ten sposób pochowano w mieście. 6:20 W rozmowie z CBS prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia z rosyjskimi siłami okupacyjnymi w sprawie korytarzy humanitarnych z Mariupola i sprowadzenia pomocy humanitarnej. Zdaniem prezydenta Zełenskiego około 150 tys. osób jest uwięzionych w Mariupolu 6:15 Dzisiaj minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow spotka się ze swymi odpowiednikami z państw grupy kontaktowej Ligi Arabskiej ds. konfliktu na Ukrainie.

Rosja rewiduje swoją strategię wojenną na Ukrainie. Amerykański wywiad wskazuje nową datę