Niezwykła ceremonia w Charkowie. Ślub na zgliszczach, mimo ostrzałów

Nowożeńcy Nastya Gracheva i Anton Sokolov zostali sfotografowani krótko po tym, jak w niedzielę powiedzieli sakramentalne „tak”. Para pozowała wśród gruzów kompleksu handlowo-biurowego, w drugim co do wielkości mieście Ukrainy.

Przed wojną Nastya była pielęgniarką w klinice onkologicznej. Anton pracował jako lekarz. Gdy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainie na pełną skalę, oboje pozostali w Charkowie. W mieście szybko skończyły się zapasy leków, więc Nastya i Anton zaczęli zbierać pieniądze na ich zakup.

Dramat w Charkowie. Ostrzał autobusów z pacjentami

Nastya i Anton wzięli ślub w niedzielę, w niebezpiecznych okolicznościach. Siły rosyjskie nie wycofały się z Charkowa. W poniedziałek wiceminister obrony Ukrainy ostrzegała, że Rosjanie wkrótce mogą zaatakować duże miasta na wschodzie Ukrainy.

W niedzielę gubernator obwodu charkowskiego Ołeg Siniegubow poinformował, że w ciągu minionej doby rosyjska artyleria i czołgi atakowały miasto i jego obrzeża ponad 20 razy. Rosjanie ostrzeliwali m.in. konwój autobusów, który próbował ewakuować pacjentów ze szpitala, poważnie zniszczonego w czasie jednego z ostatnich ostrzałów.

Wojna na Ukrainie. „Masz tylko to, co jest dzisiaj”

Dramatyczne okoliczności nie przeszkodziły Nastyi i Antonowi w świętowaniu najpiękniejszego dnia w ich życiu. Wiele ukraińskich par, które zaręczyły się przed wojną, zdecydowało, że mimo rosyjskiej inwazji nie zmienią swoich planów. Część z nich z powodu inwazji i niepewnej przyszłości postanowiła przyspieszyć ceremonię.

twittertwitter

– Chcieliśmy się pobrać 29 kwietnia, zawsze chciałem wyjść za mąż w ten dzień – opowiadała Jarosława Fiodorasz. – Ale Putin całkowicie oszalał24 lutego (w dniu inwazji na Ukrainę – red.). Pan młody wstąpił do obrony terytorialnej, a ja zostałam wolontariuszką. Nie było sensu czekać dłużej – powiedziała Yaroslava. Swoją wiadomość zakończyła przejmującymi słowami: „w czasie wojny masz tylko to, co jest dzisiaj”.

facebook

Niedawno ukraińska stacja Espreso TV pokazała też film z zaręczyn ukraińskich żołnierzy, Wołodymyra i Iryny. Wołodymyr zorganizował niespodziankę dla narzeczonej w pobliżu jednego z punktów kontrolnych.