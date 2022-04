Wojna na Ukrainie. Merkel przeciwna akcesowi Ukrainy do NATO

Na jaw wyszło popełnione przez Rosjan zbrodnie w Buczy Jest to miasto położone ok. 25 km na zachód od centrum Kijowa, które zostało odbite w ostatnich dniach przez wojska ukraińskie. W zbiorowej mogile w Buczy oprawcy pochowali co najmniej 300 osób. To cywile, którzy zostali rozstrzelani.

„Do tego doprowadziła polityka ustępstw”

W związku z odkryciem masakry, prezydent Wołodymyr Zełenski wystosował gorzki apel do byłych rządzących w Niemczech i Francji, w którym wytknął im uległość wobec Rosji pod rządami Władimira Putina. – Zapraszam panią Merkel i pana Sarkozy'ego do odwiedzenia Buczy i zobaczenia, do czego doprowadziła polityka ustępstw wobec Rosji w ciągu 14 lat. Na własne oczy zobaczycie torturowanych Ukraińców – powiedział prezydent Ukrainy.

Merkel popiera wsparcie Ukrainy...

Niemiecka agencja prasowa DPA (niem. Deutsche Presse-Agentur) zwróciła się do byłej kanclerz o skomentowanie słów Zełenskiego w sprawie zbrodni wojennej w Buczy. W odpowiedzi podkreślono, że Merkel w całej rozciągłości popiera politykę wsparcia Ukrainy w walce z agresorem.

– W związku z okrucieństwami, które ujawniono w Buczy i innych miejscowościach na Ukrainie, wszystkie wysiłki rządu federalnego i społeczności międzynarodowej, aby stanąć po stronie Ukrainy i położyć kres barbarzyństwu i wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, mają pełne poparcia byłej kanclerz – skomentowała rzeczniczka Merkel.

... ale sprzeciwia się przystąpieniu Ukrainy do NATO

Nie zabrakło również jasnego stanowiska w kwestii ewentualnego przyjęcia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. „Angela Merkel podtrzymuje swoją decyzję o nieprzyjmowaniu Ukrainy do NATO” – podała w poniedziałek agencja DPA.

Merkel zablokowała akces

Niemieckie media przypominają przy tej okazji, że to właśnie była kanclerz Niemiec była jednym z hamulcowych wstąpienia naszego wschodniego sąsiada do NATO. Warto podkreślić, że plany dotyczące ewentualnego akcesu pojawiły się jeszcze przed wybuchem wojny w Donbasie i zajęciem Krymu w 2014 r.

„Na szczycie w 2008 roku państwa NATO obiecały członkostwo Ukrainie, ale potem wycofały się z tego z uwagi na Rosję. Merkel i Sarkozy zablokowali żądania innych partnerów NATO, dotyczące szybkiej akcesji Ukrainy” – czytamy w dzienniku Die Welt.

