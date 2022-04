Wołodymyr Zełenski w Buczy. „Chcemy, żebyście pokazali światu, co się tutaj wydarzyło”

W sobotę wiceminister obrony Ukrainy poinformowała, że obwód kijowski został w całości wyzwolony z rąk Rosjan. „Irpień, Bucza, Hostomel i cały obwód kijowski są wolne od okupantów” – przekazała we wpisie na Facebooku. Wokół Kijowa odbito ponad 30 miast i wsi.

Wojna na Ukrainie. „Sceny z horrorów”

O bestialstwie rosyjskiej armii mówił doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. – Dzisiejsze oświadczenie będzie skierowane do świata, aby zwrócić uwagę na zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, które zostały popełnione przez rosyjskie wojsko w Buczy, mieście Irpień i Hostomel – powiedział Ołeksij Arestowicz, którego słowa cytuje CNN.

– Te wyzwolone miasta reprezentują sceny z horrorów, sceny postapokaliptyczne. Wśród ofiar rosyjskich zbrodni są zgwałcone kobiety, które próbowali spalić, zamordowani urzędnicy samorządowi, zamordowane dzieci, zamordowane starsze osoby, zamordowani mężczyźni, z których wielu ma związane ręce, ślady tortur i którym strzelono w tył głowy – opisał zbrodnie Rosjan.

Wojna na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski w Buczy

Dwa dni później, w poniedziałek 4 kwietnia, Wołodymyr Zełenski przyjechał do Buczy. Prezydent Ukrainy zwrócił się do zgromadzonych dziennikarzy. – Chcemy, abyście pokazali światu, co się tutaj wydarzyło, co zrobiło rosyjskie wojsko, co zrobiła Federacja Rosyjska na pokojowej Ukrainie – powiedział polityk. – Zamierzamy wywierać maksymalną presję. Nie zatrzymamy się ani na minutę w poszukiwaniach przestępców. Myślę, że przyniesie to korzyści cywilizacji – kontynuował Zełenski. Prezydent Ukrainy strzegł, że jeśli nie zostanie znalezione „cywilizowane rozwiązanie”, naród ukraiński „znajdzie niecywilizowane rozwiązanie” do załatwienia spraw – podaje CNN.

