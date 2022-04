Ewakuacja z Donbasu. Słowiańsk i Siewierodonieck szykują się na atak

BB i AH – to tablice rejestracyjne obwodu ługańskiego i donieckiego. Aut zaczynających się tymi symbolami przybywa w Dnieprze, Krzywym Rogu, czy w Pawłogradzie. Z punktu widzenia Polski obwód dniepropetrowski to już „gdzieś daleko na wschodzie Ukrainy”. Z punktu widzenia Ukraińców ze wschodu kraju, z Donbasu, to pierwsza bezpieczna przystań. Na tyle daleka, że pozwala odganiać strach, na tyle bliska, że daje nadzieję na szybki powrót do domu, choć niektórzy z tymi domami wyjeżdżając po prostu pożegnali się.