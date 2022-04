Prezydent Ukrainy odwiedził Buczę po masakrze. Zdjęcia pokazują ból Zełenskiego

Wołodymr Zełenski odwiedził Buczę w obwodzie kijowskim, gdzie podczas wojny rosyjskie wojska dokonały masowych mordów na ludności cywilnej. Prezydent Ukrainy wizytował centrum pomocy humanitarnej, gdzie spotkał się i rozmawiał z lokalnymi mieszkańcami oraz dziennikarzami, którzy pojawili się w mieście, aby dokumentować sprawę zbrodni wojennych.

– To dla nas bardzo ważne, że są tutaj przedstawiciele mediów. Chcemy, abyście pokazali światu, co się tutaj działo, co zrobiło rosyjskie wojsko, co Rosja zrobiła pokojowo nastawionej Ukrainie – mówił Zełenski. Ukraiński polityk działania Rosjan wprost nazwał ludobójstwem. – To są zbrodnie wojenne i tak zostaną uznane przez świat. Wiemy o tysiącach zabitych i torturowanych, z odciętymi kończynami. Były gwałcone kobiety, mordowane dzieci – mówił.

Wojna na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski odwiedzić Buczę po masakrze Rosjan

Burmistrz Buczy Anatolij Fiedoruk poinformował Zełenskiego o sytuacji humanitarnej w mieście, postępach w poszukiwaniach ciał zabitych, ocenie szkód wyrządzonych przez Rosjan oraz o tempie odbudowy miasta. Głowa ukraińskiego państwa odznaczyła samorządowca orderem „Za odwagę” III stopnia.

Podczas wizyty w Buczy Zełenskiemu zrobiono zdjęcie, które obiegło świat. Widać na nim, że prezydent Ukrainy jest wyraźnie zmartwiony i poruszony całą sytuacją. W sieci pojawiło się również kolejne zdjęcie, na którym pokazano prezydenta dzień przed wybuchem wojny. Twarz Zełenskiego jest na nim wyraźnie inna. Oba zdjęcia zostały wykonane przez oficjalnego fotografa głowy państwa, ale dzieli je 41 dni konfliktu.

