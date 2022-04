Węgry mogą stracić środki z UE. KE uruchamia mechanizm warunkowości

Komisja Europejska poinformowała Węgry, że uruchamia mechanizm warunkowości w przypadku naruszeń praworządności. To otwiera drogę do nałożenia sankcji finansowych na ten kraj.

„Komisja poinformowała dziś węgierskie władze, że wyślemy oficjalne pismo w celu uruchomienia mechanizmu warunkowości” – powiedziała eurodeputowanym przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen we wtorek po południu. We wcześniejszym wystąpieniu von der Leyen mówiła, że Komisja wymaga od Budapesztu wdrożenia reform mających na celu walkę z korupcją. Zauważyła, że obie strony „nie są w stanie znaleźć płaszczyzny porozumienia”.

Ursula von der Leyen dodała, że Komisja zastosowała się do procedury określonej w traktatach, wystosowując wezwanie do usunięcia uchybienia, a następnie wnosząc sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po otrzymaniu odpowiedzi Węgier Komisja uznała, że przechodzi do następnego kroku. Unijny komisarz ds. budżetu, Johannes Hahn zapowiedział, że wkrótce do władz Węgier trafi pismo w sprawie uruchomienia mechanizmu.

Pieniądze za praworządność. Potrzeba zgoda Rady UE

„To się dzieje. Wreszcie!” - skomentował tę decyzję eurodeputowany Grupy Zielonych, Daniel Freund. W kolejnym wpisie dodał, że uruchomienie sankcji odstraszy inne kraje członkowskie przed łamaniem prawa, ale jego zdaniem decyzję w tej sprawie podjęto za późno. „Opóźnienie pozwoliło Orbanowi wygrać sfałszowane wybory" - stwierdził.

Uruchomienie mechanizmu nie oznacza jeszcze odcięcia Węgier od unijnego budżetu. Rada Unii Europejskiej, złożona z przedstawicieli każdego kraju członkowskiego, ostatecznie zdecyduje, czy kraj zostanie ukarany w ten sposób. Każda decyzja o zredukowaniu budżetu wymaga zgody „większości kwalifikowanej” (w tym przypadku akceptacji przez co najmniej 55 procent krajów Unii Europejskiej reprezentujących co najmniej 65 procent populacji Wspólnoty.



16 lutego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargi wniesione przez Polskę oraz Węgry na mechanizm, który wiąże wypłatę unijnych środków ze stanem praworządności w kraju członkowskim UE. Sędziowie uznali, że mechanizm warunkowości, który uzależnia korzystanie z pieniędzy z budżetu Unii od poszanowania zasad państwa prawa, jest zgodny z unijnym prawem.

