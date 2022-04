NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Zełenski ostrzega Zachód. Najnowsze informacje z 6 kwietnia

Ursula von der Leyen wskazała kolejne kroki, które zostaną podjęte w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę. Przewodnicząca Komisji Europejskiej przedstawiła plan zaostrzenia sankcji wobec kraju, na którego czele stoi Władimir Putin

6 kwietnia Stany Zjednoczone ogłoszą nowy pakiet sankcji, który został ustalony w porozumieniu z siedmioma innymi krajami i Unią Europejską

„Na miłość boską, jak mogliście pozwolić na tę paradę hańby w środku Berlina?” – pytał ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk. To odpowiedź na zorganizowaną w stolicy Niemiec prorosyjską demonstrację

– Stajecie przy Ukrainie jak bliska rodzina. Nie realizujecie podwójnych standardów, realizujecie prawdziwe wartości – mówiła do Polaków Julia Tymoszenko. Była ukraińska premier oceniła, że Putina może zatrzymać tylko siła

Jens Stoltenberg na konferencji prasowej podzielił się danymi wywiadowczymi dotyczącymi ruchów rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy. Sekretarz generalny NATO zapowiedział, jakie działania może podjąć armia, która podlega Władimirowi Putinowi Większość Ukraińców jest przekonana, że ich kraj stanie się członkiem Unii Europejskiej w ciągu roku lub dwóch lat, a poparcie dla jego wstąpienia do Unii jest niemal powszechne – podała agencja UNIAN

– Odcinali kończyny, podrzynali gardła, gwałcili kobiety i zabijali je na oczach dzieci – powiedział Wołodymyr Zełenski, opisując zbrodnie, które popełniali rosyjscy żołnierze w Buczy. Prezydent Ukrainy w zdalnym wystąpieniu przed Radą Bezpieczeństwa ONZ wezwał do osądzenia tych, którzy wydali rozkazy

6:41 Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z Viktorem Orbanem. Prezydent Ukrainy zdradził, czego obawia się premier i Węgier i jak wyglądają ich wzajemne relacje



Zełenski ujawnił kulisy rozmów z Orbanem. „Obawia się rosyjskich wpływów” 6:29 Brytyjski premier Boris Johnson zwrócił się bezpośrednio do Rosjan, mówiąc im, że zasługują na to, by znać prawdę o toczonej na Ukrainie wojnie. Fragmenty zamieszczonego na Twitterze nagrania wideo wypowiedział po rosyjsku



twitter.com 6:18 — Przygotowujemy nowy pakiet potężnych sankcji przeciwko Rosji za wszystko, co zrobiła naszym obywatelom — oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nocnym wystąpieniu. Dodał, że teraz jest decydujący moment, zwłaszcza dla przywódców państw zachodnich 6:06 Dziś odbędzie sięspotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO z udziałem sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena 6:05 Sejm zajmie się dzisiaj rządowym projektem, który zakłada wprowadzenie embarga na import węgla z Rosji, a także możliwość zamrażania majątków podmiotów i osób wspierających Rosję. Posłowie rozpatrzą też projekt zmian w specustawie dotyczącej pomocy uchodźcom z Ukrainy 6:04 Trwa 42. dzień inwazji Rosji na Ukrainę

Życie w podziemiu. 11-latek ze schronu Igora: Czy w Polsce też boicie się wojny?