Mocne słowa Zełenskiego w irlandzkim parlamencie. „Rosja nie zasługuje na miano cywilizowanego państwa”

– Zmarli są chowani na terenie otaczających budynki. Ludzie chowają się w piwnicach. Nie wiemy ile osób zostało zamordowanych w Mariupolu przez Rosjan – powiedział Wołodymyr Zełenski w przemówieniu przed irlandzkim parlamentem. Prezydent Ukrainy podkreślił, że w Buczy doszło do masakry i ciała leżały na ulicach, podwórkach. – Setki tysięcy osób cierpi, samochody są niszczone. Niszczą nawet świątynie wiedząc, że chowają się tam kobiety i dzieci. Rosja nie zasługuje na miano cywilizowanego państwa. Powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności za to, co dzieje się na ukraińskiej ziemi - podkreślił.

Ukraiński przywódca stwierdził, że wojsko rosyjskie kieruje specjalne oddziały, które niszczą wszelką opozycję. - Gdy słyszymy nową retorykę dotyczącą sankcji nie możemy tolerować jakiegokolwiek wahania biorąc pod uwagę, to co dzieje się na terenie naszego kraju. Nadal jednak niektóre firmy pozostają na terenie Rosji - zaznaczył apelując, aby odciąć wszystkie banki i zaprzestać kupowania rosyjskiej ropy.

- Powinniśmy zrobić wszystko, by Rosja dążyła do pokoju i nas pozostawiła w spokoju. Żeby nie mieli wpływów ze sprzedaży ropy, aby nie mogli finansować swoich uzbrojeń. Potrzebne jest zdecydowane podejście. Niektórzy wciąż uważają, że wojna i zbrodnie nie są tak dotkliwe jak straty finansowe - dodał.