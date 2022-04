„Dzienniki wojenne”. Natalia: Nie chciałam, żeby dzieci spały w piwnicy, bały się, że to ostatnia noc

Byli zwykłą ukraińską rodziną, która kochała swoje miasto, pracę i naukę. 24 lutego 2022 r. wywróciło się życie milionów Ukraińców – pisze dla „Wprost” Nikita Munko, student ze Lwowa. Pani Natalia, z którą rozmawiał, z córką i synem musiała uciec ze swojego domu. – Byłam odpowiedzialna za całą rodzinę, a co najważniejsze za dzieci. To dla nich wyjechałam, bo nie chcę, żeby spały w piwnicy i bały się, że to może być ich ostatnia noc – mówi.

Nikita Munko urodził się w Czerkasach, teraz mieszka we Lwowie. Jest studentem III roku dziennikarstwa na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. Na uczelnię przyszedł z marzeniami o pracy dziennikarza sportowego, bo długo trenował piłkę nożną. Teraz to się zmieniło. W dzisiejszej rzeczywistości rozumie, że dziennikarstwo nie jest relacją z meczu piłkarskiego, ale z tego, co naprawdę dzieje się w kraju.