Wiceszef MSZ Rosji mówi o Kalinigradzie. Ostrzega Zachód

Kilka krajów europejskich, w tym Francja, Belgia, Holandia i Włochy, wydaliło w ostatnich dniach dużą liczbę rosyjskich dyplomatów. To odpowiedź na wojnę na Ukrainie oraz wstrząsające odkrycia zbrodni popełnianych przez Rosjan na cywilach w Buczy.

– Rosja chce utrzymać stosunki dyplomatyczne z krajami zachodnimi pomimo serii wydaleń jej dyplomatów – oświadczył w środę wiceszef MSZ Rosji. Choć jej władze zobowiązały się do odpowiedzi na ten krok, Gruszko zapewnił, że „stanowisko Rosji pozostaje absolutnie takie samo”. – Opowiadamy się za otwarciem kanałów dyplomatycznych – mówił.

Wojna na Ukrainie. Rosja odradza działania „przeciwko Kalinigradowi”

Wiceszef rosyjskiego MSZ ocenił, że kraje europejskie zakłócające pracę rosyjskich dyplomatów szkodzą własnym interesom. Ostrzegł przed „wszelkimi potencjalnymi działaniami przeciwko rosyjskiej eksklawie Kaliningradu”, położonej między Polską a Litwą na wybrzeżu Bałtyku.

– Naprawdę mam nadzieję, że zdrowy rozsądek w Europie nie pozwoli na rozpoczęcie jakichkolwiek gier wokół Kaliningradu – powiedział Gruszko. – Myślę, że wielu rozumie, że to igranie z ogniem – dodał w wypowiedzi, którą zacytowała agencja TASS.

Reuters cytował też słowa wiceministra o NATO.

– Z NATO nie ma o czym dyskutować – stwierdził Gruszko. – Rosja nie ma żadnego kontaktu z NATO – dodał.

We wtorek 5 kwietnia, kilka dni po makabrycznych odkryciach rosyjskich zbrodni w Buczy, Ursula von der Leyen zapowiedziała kolejny pakiet sankcji wobec Rosji. – Wprowadzimy zakaz importu węgla z Rosji o wartości 4 mld euro rocznie – mówiła przewodnicząca KE. – Wprowadzimy całkowity zakaz transakcji w czterech kluczowych rosyjskich bankach, w tym drugim co do wielkości VTB – dodała.

