Masakra cywilów w Buczy. Ustalono tożsamość kolejnych rosyjskich żołnierzy

Dzięki wolontariuszom po masakrze na ludności cywilnej w Buczy udało się ustalić tożsamość rosyjskiego dowódcy, który ma być odpowiedzialny za zbrodnie. To major Aleksiej Bakumienko z rosyjskiej Floty Pacyfiku. Teraz dziennikarz Dmitrij Repliańczuk z portalu slidstvo.info dotarł do kolejnych „katów” z piechoty morskiej, którzy przyczynili się do ludobójstwa pod Kijowem.

Reporter serwisu zaznaczył, że celem jest zidentyfikowanie wszystkich rosyjskich żołnierzy zaangażowanych w te okrucieństwa i postawienie ich przed sądem. Część z nich pośrednio dopuściła się zbrodni i ludobójstwa w rejonie Buczy, Irpienia i Hostomla. Jednym z nich jest 20-letni marynarz Michaił Tkacz z Władywostoku. Mężczyzna przyznał się, że zabijał i okaleczał Ukraińców.

Wojna na Ukrainie. Rosyjski żołnierz odpowiada na zarzuty

20-latek w mediach społecznościowych zaczął odpowiadać osobom, które nazywały go faszystą. „Miażdżę wasz naród. Noś przy sobie plastikowy paszport, żebym podczas sprzątania dwusetek („ładunek 200” to określenie stosowane w krajach poradzieckich do transportu ciała zabitego żołnierza – red.) mógł cię rozpoznać. Wezmę jedno ucho na pamiątkę” – napisał rosyjski żołnierz.

Razem z Tkaczem w armii służy jego rówieśnik. Aleksiej Gaskow po ukończeniu szkoły wstąpił do Junarmii. To Wszechrosyjskie Narodowe Stowarzyszenie Patriotyczne i Ruch Społeczny „Młoda Armia”, rosyjski odpowiednik Hitlerjugend. Organizację założył kilka lat temu minister obrony Rosji Siergiej Szojgu. Slidstvo.info zaznacza, że Gaskow „prawdopodobnie poszedł z kolegami zabijać Ukraińców i rabować domy, podczas gdy jego żona i ojciec czekali na niego w domu”.

Masakra w Buczy. Długa lista członków Floty Pacyfiku Rosji

Serwis wskazuje również, że udział w masakrze Buczy brał także 33-letni Aleksiej Skulkin. Mężczyzna ma żonę i syna. Przed tym, jak został wysłany na Ukrainę, walczył w Syrii. „Wygląda na to, że to nie pierwszy raz, kiedy Skulkin zabija cywilów w obcym kraju” – podkreśla Repliańczuk. We Flocie Pacyfiku ma też służyć 28-letni Aleksandr Czeriepachіn. On także ma żonę i czteroletnią córkę.

Na liście „katów” Buczy znaleźli się również 20-letni Andrei Kildiszow. Jego matka publikuje w sieci zdjęcia z Józef Stalinem, któremu „dziękuje za zwycięstwo”. W Syrii walczył również 26-letni Denis Koldaszow, który ma żonę i pięcioletnią córkę. Żonę i dzieci ma też 36-letni Maksim Konowałow. Rodzinę i służbę w Syrii ma także 32-letni Michaił Mametyjew. Slidstvo.info w swoim artykule zamieściło również zdjęcia, jakie publikowali rosyjscy żołnierze i ich bliscy.

