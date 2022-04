Uderzenie w wille należące do czołowego propagandysty Władimira Putina. Są warte osiem mln euro

W środę we wczesnych godzinach porannych doszło do pożaru wilii należącej do jednego z czołowych propagandystów Władimira Putina – Władimira Sołowiowa. Posiadłość rosyjskiego prezentera telewizji państwowej położona jest nad jeziorem Como we Włoszech. Ogień, wywołany podpaleniem opon, nie wywołał jednak zbyt wielkich szkód – poinformowała agencja Reutera.

Pomalowana sprayem została za to ściana drugiej wilii Sołowiowa, która jest położona w okolicy. Przed wejściem do budynku zamieszczono dwa napisy: „zabójca” i „nie dla wojny”. Dodatkowo do wody w basenie wlano czerwoną farbę. Włoska policja w krótkim komunikacie zaznaczyła, że prowadzi śledztwo ws. podpalenia i wandalizmu, ale nie podała więcej szczegółów.

Wojna na Ukrainie. Uderzenie w wille należących do Władimira Sołowiowa

Domy są częścią nieruchomości Sołowiowa nad jeziorem Como o łącznej wartości ośmiu milionów euro. Obecnie budynek jest remoncie. Odnawiane były dwa piętra, przez co nie był zamieszkały. Włoska policja zajęła je po tym, jak rosyjski propagandysta i inni oligarchowie z tego kraju znaleźli się na liście sankcji Unii Europejskiej w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Michele Spaggiari, burmistrz Menaggio znajdującej się w prowincji Como podkreślił w oświadczeniu, że „wszyscy zdecydowanie potępiają działania Władimira Putina i jego nieuzasadnioną i bezsensowną agresję na Ukrainę”. Spaggiari dodał, że społeczność czterotysięcznego Menaggio stara się pomóc uchodźcom z Ukrainy do czasu zakończenia wojny. Samorządowiec podkreślił jednak, że działania, takie jak zdewastowanie i podpalenie willi, nie prowadzą do niczego dobrego.

facebook Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Holenderski rząd aresztował 14 jachtów należących do Rosjan