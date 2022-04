Obraz grozy. Ukraińcy pokazali nagrania z Zaporoża. Zapowiadają zemstę

Od kilku dni media na całym świecie żyją historią masakry w Buczy i tym, co działo się w miastach i wsiach obwodu kijowskiego, które znalazły się pod okupacją Rosjan. Ukraińskie Ministerstwo Obrony w czwartek postanowiło jednak pokazać, że do tragedii i ogromnych zniszczeń dochodzi również w innych regionach kraju.

Region Zaporoża oblegany przez Rosjan

Obwód Zaporoski jest jednym z głównych celów ataków Rosjan od pierwszego dnia wojny. To właśnie na jego terenie znajduje się m.in. Melitopol, czy Enerhodar wraz z Zaporoską Elektrownią Jądrową, które bardzo mocno ucierpiały na skutek działań wojennych.

O tym, jak wygląda sytuacja w regionie, w środę przed południem postanowiło poinformować ukraińskie Ministerstwo Obrony. „Region Zaporoża przyjmuje na siebie ciężkie ciosy od pierwszych dni inwazji na Ukrainę. Nie zapomnimy zakatowania ludzi i zniszczenia naszych domów. Zemścijmy się na wszystkich” – napisało ministerstwo na Twitterze.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Do wpisu dołączone było również pełne grozy nagranie, na którym ukazanych jest wiele miejsc zdewastowanych przez Rosjan. „Zaporoże, miasto tak, jak dziesiątki innych ukraińskich miast, obstrzelane przez rosyjską armię” – głoszą napisy z pierwszych scen nagrania.

Na kolejnych pokazane są zbombardowane budynki, praca w szpitalu, w którym w oknach ułożono worki z piaskiem, czy protesty proukraińskie, do których dochodzi w Enerhodarze. „Zrzucili bomby na budynek cywilny. Rosyjscy wojskowi obstrzelali dworzec kolejowy i ogród botaniczny” – pisano przy kolejnych scenach. Na nagraniu widać również to, co zostało z samochodu, którym jechali cywile, po spotkaniu z rosyjskim czołgiem.

Celami ataków Rosjan było również muzeum i pracownicy ukraińskiej poczty. „Z czołgu rozstrzelano pracowników ukraińskiej poczty” – przypomniano. W ostatniej scenie zapowiedziano, że Ukraina „zemści się za każde miasto” .

twitterCzytaj też:

Makabryczne doniesienia z Ukrainy. Rosyjscy snajperzy mieli „trenować” strzelanie na cywilach