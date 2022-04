Terlikowski o wypowiedzi kard. Parolina: Haniebna. Albo intelektualne ograniczenie, albo cynizm

Słowa, które padły z ust kardynała Pietro Parolina są haniebne. W istocie bowiem sekretarz stanu uznaje, że pomoc walczącej o wolność z agresją rosyjską Ukrainie nie powinna mieć miejsca.

– Wierzę, że istnieje prawo do obrony, do obrony koniecznej. Jest to w istocie zasada, na podstawie której także Ukraina stawia opór Rosji. Społeczność międzynarodowa chce uniknąć eskalacji, dlatego do tej pory nikt nie interweniował osobiście, ale widzę, że jest wielu, którzy wysyłają broń. To jest straszne, bo może spowodować eskalację, nad którą nie będzie się dało zapanować. Ale zasada obrony koniecznej pozostaje – mówił hierarcha w wywiadzie udzielonym portalowi portalu ACI Stampa.