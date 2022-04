NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Niemcy wstrzymują się z przekazaniem broni. Najnowsze informacje z 8 kwietnia

Wiceszef sztabu Dowództwa Wojsk Lądowych przewiduje, że Rosja ponowi atak na Kijów, jeśli jej armii uda się przejąć całkowitą kontrolę nad obwodem donieckim i ługańskim. Zdaniem Ołeksandra Gruzewicza takie zagrożenie jest realne

W wywiadzie dla Sky News rzecznik Władimira Putina przyznał, że od momentu inwazji na Ukrainę Rosja poniosła „znaczne straty” w żołnierzach. Dodał, że władze mają nadzieję na szybkie zakończenie „operacji wojskowej”, jak Rosja nazywa wojnę na Ukrainie. Zdjęcia z Buczy Pieskow nazwał „fejkiem”

Bundesnachrichtendienst (BND), niemiecka służba wywiadu zagranicznego, jest w posiadaniu dowodów na planową eksterminację Ukraińców, prowadzoną przez Rosjan w okolicach Kijowa. Są to m.in. przechwycone nagrania rozmów żołnierzy i zdjęcia satelitarne dokumentujące zbrodnie Rosjan

Zgromadzenie Ogólne ONZ zagłosowało za zawieszeniem Rosji w Radzie Praw Człowieka. Za głosowały 93 kraje, 24 były przeciwko, 58 wstrzymało się od głosu

Po wizycie Andrzeja Dudy w Wielkiej Brytanii i spotkaniu z Borisem Johnsonem wydano wspólne oświadczenie polityków. Prezydent Polski i brytyjski premier wezwali m.in. Władimira Putina do zakończenia wojny. Londyn zwiększy wsparcie dla Polski przeznaczone dla uchodźców z Ukrainy

Mateusz Morawiecki nawiązał w Sejmie do wojny na Ukrainie. Premier mówił o rosyjskich zbrodniach, na które przyzwolenie idzie z samej góry. Szef rządu poruszył również wątek blokady majątku oligarchów z Rosji



7:33 Obwód sumski na północy Ukrainy został wyzwolony spod rosyjskiej okupacji, a eksplozje, jakie słychać w ostatnich dniach, to odgłosy oczyszczania terenu z min i niewybuchów – ogłosił szef władz obwodu Dmytro Żywycki 7:23 - Jesteśmy gotowi powiedzieć dziś, że Rosjanie muszą wycofać się do granic, z których 24 lutego rozpoczęli inwazję na pełną skalę. Status quo, które widzimy obecnie, okupowane miasta – nie porzucimy ich na rzecz Federacji Rosyjskiej – powiedział Wołodymyr Zełenski 7:17 Sejm uchwalił z poprawkami nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dzięki temu m.in. przyspieszona zostanie rejestracja uchodźców w systemie PESEL



Sejm znowelizował ustawę o pomocy Ukraińcom. Którzy posłowie głosowali przeciw? 7:01 twitter.com 6:48 Sejm przyjął uchwałę, w której pojawiła się inicjatywa powołania międzynarodowej komisji śledczej ws. ludobójstwa w Ukrainie oraz pilnego osądzenia zbrodniarzy wojennych. Posłowie domagają się również zawieszenia członkostwa Rosji w organizacjach międzynarodowych dotyczących porządku prawnego



Wojna na Ukrainie. Sejm chce międzynarodowej komisji śledczej ws. zbrodni Rosjan 6:42 twitter.com 6:31 Ukraina przygotowała się na możliwy atak z użyciem broni chemicznej – poinformowała Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony kraju 6:24 Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borell pojawią się dziś z wizytą w stolicy Ukrainy. Towarzyszyć im będzie premier Słowacji Eduard Heger 6:17 Gubernator obwodu sumskiego Dmytro Żywycki poinformował, że region jest wolny od sił rosyjskich, ale nadal można usłyszeć wybuchy, gdy saperzy pozbywają się amunicji pozostawionej przez rosyjskie wojsko. 6:10 Sztab Generalny armii Ukrainy: Obywatele Federacji Rosyjskiej nie są chętni do służby kontraktowej w rosyjskiej armii



facebook.com 6:04 Trwa 44. dzień inwazji Rosji na Ukrainę

Makabryczne doniesienia z Ukrainy. Rosyjscy snajperzy mieli „trenować” strzelanie na cywilach