Prezydent Ukrainy opublikował mocny film. Polska w gronie czterech krajów

Prezydent Ukrainy zamieścił w mediach społecznościowych nagranie. „Kupując rosyjską ropę i gaz, finansujesz zabijanie Ukraińców. Działajcie bardziej zdecydowanie. Przestańcie zasilać rosyjską machinę wojskową” – brzmi opis wpisu.

W nagraniu widać uśmiechniętą kobietę, która przyjeżdża na stację benzynową, aby zatankować swoje auto. W pewnym momencie pojawia się napis o treści: „Nie płacisz za rosyjski gaz czy za rosyjską ropę w euro, czy w rublach”. Spokojne zdjęcia szybko jednak znikają, a widz widzi działania Rosji podczas wojny – m.in. ostrzeliwane bloki mieszkalne, wozy opancerzone czy strzelające czołgi.

Wojna na Ukrainie. Poruszający apel Wołodymyra Zełenskiego

Następnie pojawia się treść, która nawiązuje do poprzedniego napisu: „płacisz za to życiem Europejczyków takich, jak ty”. Kolejne zdjęcia są już dużo mocniejsze. Widać m.in. mężczyznę, który ma skrępowane ręce taśmą oraz zabitych Ukraińców. „Tylko cztery kraje miały odwagę, by nie finansować ludobójstwa. Co z resztą?” – widać na kolejnym ujęciu. Na planszy zamieszczono flagi Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

Wołodymyr Zełenski niemal identyczny film wrzucił w czwartek. Wówczas umieszczono tylko kraje bałtyckie. Kolejny kadr to zbitka dwóch ujęć. Z lewej strony pokazany jest wyświetlacz ze stacji benzynowej. Wraz z kolejnymi litrami wlanymi do baku zwiększa się ilość pieniędzy, a po prawej stronie pojawiają się kolejne przykłady zbrodni rosyjskich. Na górze umieszczono napis: „Czy Europa ma dość odwagi, by zatrzymać ludobójstwo na Ukrainie?”.

