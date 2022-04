Ważny krok w stronę członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Wołodymyr Zełenski usłyszał obietnicę

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borell pojawili się w piątek na Ukrainie. Członkowie unijnej dyplomacji odwiedzili m.in. Buczę, gdzie rozpoczęto ekshumacje ciał zamordowanych przez Rosjan cywilów, które wcześniej zostały pochowane w masowym grobie. Politycy po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim wzięli udział w konferencji prasowej.

Ukraiński przywódca podziękował za wsparcie finansowe, obronę państwa i sankcje nałożone na Rosję. Zełenski przyznał jednak, że „to za mało, bo oni naprawdę bardzo wiele zabrali”. Prezydent Ukrainy podkreślił, że „uda im się odebrać terytorium, ale nie uda im się przywrócić ludzi do życia, za co Rosja musi ponieść odpowiedzialność”.

Wojna na Ukrainie. Ursula von der Leyen zapewniła o wsparciu Unii Europejskiej

Szefowa KE wyraziła wyrazy współczucia dla rodzin, dzieci i niewinnych ludzi, którzy zostali w piątek zaatakowani przez Rosję na dworcu kolejowym. – To przerażające, okrutne, to koszmar – podkreśliła. Z kolei według von der Layen „wartości ludzkie w Buczy zostały pogruchotane”. – Wasza walka jest naszą walką, Unia Europejska stoi przy was. Rozmawialiśmy o wielu tematach o charakterze praktycznym, jak możemy wesprzeć Ukrainę – mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Ukraina otrzymała miliard euro wsparcia. Von der Leyen podkreśliła też, że „sprawa Ukrainy dzisiaj jest sprawą całego świata”. – Jesteśmy z wami, gdy marzycie o Europie, Ukraina należy do europejskiej rodziny. W tej kopercie znajduje się coś, co jest ważnym krokiem w kierunku członkostwa w UE. Chcę ci obiecać, wręczając ci ten kwestionariusz, jesteśmy gotowi, żeby wam pomagać cały czas, to nie będzie tak jak zawsze kwestia lat – zaznaczyła szefowa KE.

Wojna Rosja – Ukraina. Josep Borell o horrorze, którego doświadczyła ludność cywilna

Borell dodał, aby „nie bać się kwestionariusza”. Szef unijnej dyplomacji powiedział, że „jest głęboko poruszony tym, co dzisiaj widział, słyszał i czuł”. Podsumowując sytuację na Ukrainie stwierdził, że Rosja doznała porażki, nie będąc w stanie pokonać odwagi Ukraińców. Wspomniał również o horrorze, którego masowo doświadczyli cywile. – Walczycie o nas, najmniej co my możemy zrobić, to dać wam broń – zakończył.

