NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Rosja zmieniła dowódcę inwazji. Najnowsze informacje z 9 kwietnia

7:46 Ukraińska armia informuje, że Rosjanie kontynuują przygotowania do ofensywy na wschodzie Ukrainy „w celu przejęcia pełnej kontroli nad obwodami donieckim i ługańskim”. Rosjanie nadal szturmują w kierunku Doniecka.



Poinformowano też, że Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy zestrzeliły cztery cele powietrzne: dwa helikoptery, jeden dron zwiadowczy i jedną rakietę. 7:31 Prezydent Joe Biden podpisał dwie ustawy nakładające dalsze sankcje na Rosję i Białoruś, uchwalone przez Kongres. Senat jednogłośnie uchwalił obie ustawy w czwartek rano.



Jedna ustawa zawiesza normalne stosunki handlowe z Rosją i Białorusią, karząc te kraje i torując drogę do wyższych ceł na import z nich. Druga zakazuje importu energii z Rosji, w tym ropy, węgla i gazu ziemnego. 7:15 Jak podała agencja Ukrinform, ukraińscy żołnierze strącili w piątek w obwodzie czernihowskim rakietę typu Toczka-U, podobną do tej, jaka uderzyła w dworzec kolejowy w Kramatorsku Pocisk mieli wystrzelić wojska rosyjskie z terytorium Białorusi. Zdjęcia zestrzelonego pocisku pojawiły się w mediach społecznościowych.

facebook.com 6:58 – Korzystamy z okazji, aby przekazać Putinowi prawdziwe informacje o liczbie zabitych rosyjskich żołnierzy. To są informacje, których prawdopodobnie nie otrzymuje ze swojego wewnętrznego kręgu – stwierdził niemiecki kanclerz Olaf Scholz, tłumacząc, dlaczego nie zerwano rozmów telefonicznych z Władimirem Putinem. 6:49 – Traktujemy Ukraińców jak gości, a nie uchodźców – powiedział ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski w wywiadzie dla telewizji ABC News. Zaapelował jednocześnie o pomoc międzynarodową w radzeniu sobie z napływem uciekających przed wojną ludzi. 6:34 Ursula von der Leyen złoży dziś wizytę w Polsce. Głównym celem wizyty jest konferencja darczyńców dla ukraińskich uchodźców „Stand Up For Ukraine”. Na godz. 13 w Belwederze planowane jest spotkanie robocze przewodniczącej KE z prezydentem Andrzejem Dudą. 6:21 Jak informuje BBC, powołując się na zachodniego urzędnika, Rosja zreorganizowała dowództwo swojej inwazji na Ukrainę. Nowym głównodowodzącym został dowódca południowego okręgu wojskowego Rosji, gen. Aleksander Dwornikow.



– Ten konkretny dowódca ma duże doświadczenie w operacjach rosyjskich w Syrii. Dlatego spodziewalibyśmy się poprawy ogólnego dowodzenia i kontroli – powiedziało źródło BBC w rozmowie z dziennikarzem Gordonem Corerą pod warunkiem zachowania anonimowości. 6:08 Trwa 45. dzień inwazji Rosji na Ukrainę

