Cichy bohater z Czarnobyla przechytrzył Rosjan. Wiadomo, co z promieniowaniem w Polsce

Ekipie BBC udało się dostać do elektrowni w Czarnobylu, opuszczonej przez Rosjan pod koniec marca. Jeden z pracowników elektrowni opowiadał, jak kradł okupantom paliwo, by nie dopuścić do zatrzymania pracy generatora.