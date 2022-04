NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. „Rosja rozpoczęła ofensywę na Donbas”. Najnowsze informacje z 10 kwietnia

Rosjanie ostrzelali w sobotę cysternę z czterema tonami kwasu azotowego w okolicach miasta Rubiżne w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy. „Znowu atak chemiczny” – podkreślił w mediach społecznościowych szef władz obwodu Ługańskiego. Serhij Hajdaj Rosjan nazwał „orkami”.



Podczas wydarzenia „Stand Up For Ukraine”, który odbył się w Warszawie, zebrano 9,1 mld euro darowizn i pożyczek, które będą przeznaczone na pomoc ukraińskim uchodźcom.

Intenetowi analitycy uzbrojenia używanego w wojnie w Ukrainie zauważyli nowy sprzęt wykorzystywany przez stronę ukraińską. Jest to dron rozpoznawczy Bayraktar Mini, czyli mniejszy brat legendarnego już Bayraktara TB2



7:11 – Rosjanie zostawiali ładunki wybuchowe w budynkach, gdzie mieszkali, nawet w pralkach – oświadczył minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski. 7:01 Zdjęcia satelitarne zebrane i przeanalizowane przez Maxar Technologies pokazują 8-kilometrowy konwój wojskowy poruszający się na południe przez wschodnioukraińskie miasto Wielki Burłuk 8 kwietnia. Miasto leży na wschód od Charkowa, blisko granicy Ukrainy z Rosją.



twitter.com 6:51 – W Donbasie już rozpoczął się pierwszy etap ataku rosyjskich wojsk, oczekiwane jest przybycie wzmocnienia dla rozpoczęcia drugiego etapu – oświadczył doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Ołeksij Arestowycz w rozmowie z agencją UNIAN.



Arestowicz powiedział, że Rosja będzie próbowała przeprowadzić ofensywę jednocześnie z północy i południa. Jednocześnie, według Arestowicza, posiłki z Dalekiego Wschodu nie osiągnęły jeszcze pozycji do ofensywy. A wojska wycofane z północy Ukrainy nie są jeszcze gotowe do ofensywy.



– Teraz wszyscy czekają na drugi rzut – podkreślił. 6:37 – NATO opracowuje plany rozmieszczenia sił zbrojnych na pełną skalę na swoich wschodnich granicach w związku z rosnącą aktywnością wojskową Rosji – powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w rozmowie z „The Telegraph”.



Stoltenberg powiedział, że NATO jest „w trakcie fundamentalnej transformacji”, która będzie odzwierciedlać „długoterminowe konsekwencje” działań Władimira Putina.



Decyzje w sprawie transformacji mają zapaść podczas czerwcowego szczytu NATO w Madrycie. 06:25 W sieci pojawia się wiele filmów pokazujących sobotnią wizytę premiera Wielkiej Brytanii w Kijowie. Boris Johnson z Wołodymyrem Zełenskim udali się na spacer ulicami Kijowa i rozmawiali z przechodniami.



twitter.com



twitter.com 06:16 - Rozmawiałem przez telefon z Justinem Trudeau. Podziękowałem za wsparcie inicjatywy #StandUpForUkraine, za 1 mld CAD pomocy finansowej i 500 mln USD dodatkowego wsparcia obronnego. Razem silniejsi! - napisał na Twitterze Wołodymyr Zełenski.



twitter.com 06:05 Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski przekazał, że do tej pory wszczęto ponad 4200 postępowań karnych w związku z naruszeniem praw i zwyczajów wojennych. – Obejmą one każdy ostrzał, każdą zabitą osobę – podkreślił.

Mateusz Morawiecki dla ARD: Skutki gospodarcze sankcji to cena wolności