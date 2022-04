Czołowy propagandysta Władimira Putina „rzucił klątwę” na prezydenta Ukrainy

Władimir Sołowiow w programie publicystycznym w państwowej telewizji zaatakował prezydenta Ukrainy, „rzucając na niego klątwę”. – Wołodymyrze Zełenski, zaklinam cię! Nie jesteś Żydem, nie jesteś wierzącym, jesteś czystym diabłem. Twoi służący to małe diabełki – mówił czołowy propagandysta Władimira Putina.

Dalej Sołowiow przekonywał, że z ukraińskim przywódcą nie należy rozmawiać, tylko należy go „przegnać”. Uważany za propagandystę rosyjski dziennikarz zaapelował również, aby władze Ukrainy były nazywane „satanistycznym nazistowskim rządem”. Sołowiow wzywał także rosyjskie siły zbrojne, aby „robiły to, co do nich należy”.

Władimir Sołowiow komentuje wojnę na Ukrainie

To kolejne nietypowe wydarzenie podczas programu Sołowiowa. We wtorek tuba propagandowa Kremla chciała „przykryć” masakrę cywilów w Buczy. W tym celu Sołowiow chciał wyemitować nagranie, które rzekomo pokazywało, jak ukraińska armia maltretuje rosyjskich jeńców. W filmie ukraińscy żołnierze zaprezentowali jednak hasła: „Chwała Ukrainie”, „Chwała bohaterom” i „Rosja to suka”. Na końcu padło wezwani, aby „Rosjanie nie przychodzili na ukraińską ziemię”.

W dalszej części tamtego programu czołowy propagandysta Putina porównał Zełenskiego do Adolfa Hitlera. Przekonywał również, że masakrę w Buczy zaplanował Zachód. Świadczyć ma o tym wypowiedź prezydenta USA Joe Bidena, który nazwał prezydenta Rosji „rzeźnikiem”, a Bucza brzmi jak butcher (rzeźnik po angielsku – red.). – To nie może być przypadek. Bardzo wygodne współbrzmienie – przekonywał. Sołowiow za swoje działania został objęty zachodnimi sankcjami.

Czytaj też:

Uderzenie w wille należące do czołowego propagandysty Władimira Putina. Są warte osiem mln euro