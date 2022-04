Córka i wnuczka w niewoli, zabity pies, odcięta krowia głowa – tak wygląda rosyjska okupacja

Na wjeździe do Nieżyna blokposty, czyli punkty kontrolne, ustawione są nawet co kilkaset metrów. Żeby wjechać do miasta trzeba zrobić slalom między leżącymi na drodze drzewami, betonowymi blokami i spalonymi pojazdami rosyjskiej techniki wojskowej. Po zmroku to dodatkowe utrudnienie. Jeszcze półtora tygodnia temu tą drogą posuwały się wojskowe kolumny – od strony Welykiej Dorohy szli od strony obwodu sumskiego, by przebić się na trasę kijowską. Od Sum szli na Pryłuki, a dalej na Nieżyn, by dostać się na trasę kijowską i od północy atakować ukraińską stolicę. To im się nie udało, jednak obwód czernichowski po prostu zmasakrowali. Byliśmy w miejscowościach Nieżyn, Weluka Doroha, Nowyi Bykiw, Nowa Basań i wreszcie w mieście będącym stolicą obwodu – Czernichowie.

Strzały na blokpoście

Do Nieżyna wjeżdżamy po zmroku, w mieście obowiązuje całkowite zaciemnienie. Na blokpoście, po drugiej stronie padają strzały. Jak się okazuje – ostrzegawcze, bo ktoś jadący z naprzeciwka nie zauważył punktu kontrolnego. Trudno je bowiem dostrzec w kompletnej ciemności, a na dojeździe trzeba wyłączać światła. – Żeby tu tylko takie strzały padały – rzuca jeden z wojskowych.

Do samego Nieżyna wojska rosyjskie nie weszły, miasto było jednak okrążone i wielokrotnie niszczone. A pod nim, w miejscowości Welyka Doroha czołgi rozjechały pola przyjmując pozycje do ostrzału wszystkiego, co znalazło się w ich zasięgu. Zniszczone zostały zarówno domy, jak i miejscowa szkoła. Trwa właśnie wielkie sprzątanie terenu po wycofaniu się stąd rosyjskich wojsk (ostatecznie wyszły z obwodu 3-4 kwietnia).