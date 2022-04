Nowa strategia Putina: rzeźnik z Syrii wyznaczony na nowego kata Ukrainy

Generał odpowiedzialny za zagładę Aleppo i ludobójstwo syryjskich cywilów ma teraz dostarczyć Kremlowi sukces wojskowy na Ukrainie. Tyle, że wojska, którymi dowodzi na Ukrainie nie mają nad przeciwnikiem tej przewagi, jaką miały w Syrii. Armia ukraińska to nie to samo, co syryjscy rebelianci czy islamscy fanatycy.

Awans na głównodowodzącego rosyjską inwazją na Ukrainę generał Aleksander Dwornikow uczcił, bombardując pełen ewakuujących się cywilów dworzec kolejowy w Kramatorsku. Na takich właśnie zbrodniach wojennych, dokonywanych wcześniej w Syrii, zbudował swoją reputację Dwornikow. Na niej dziś opierają się rosyjskie nadzieje na odwrócenie losów wojny, którą Moskwa wyraźnie przegrywa na Ukrainie. Jak będzie to wyglądało w praktyce, można zorientować się po tym, co wyprawia z oblężonym Mariupolem podwładny Dwornikowa, generał Michaił Mizincew. Jego 60-letni przełożony uchodzi za równie bezwzględnego dowódcę, ale także za zdolnego organizatora, który może usprawnić ledwo zipiącą machinę wojenną Moskwy. Choć trudno w to uwierzyć, cała operacja rosyjska na Ukrainie nie miała dotąd jednolitego dowodzenia. Poszczególne odcinki frontów podlegały rywalizującym ze sobą dowódcom okręgów wojskowych, którym rozkazy przysyłano bezpośrednio z Kremla. Dwornikow ma to zmienić, bo od czasów drugiej wojny czeczeńskiej, którą Putin zainaugurował budowę dyktatury w Rosji uchodzi za dowódcę nie wahające się poświęcać swoich żołnierzy w imię realizacji planów strategicznych.