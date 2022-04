Putin przeprowadził czystki w FSB? Media mówią o aresztowaniu ważnego generała

W poniedziałek 11 kwietnia zagraniczne media poinformowały o dużej operacji wewnątrz rosyjskich służb specjalnych. Portal Bellingcat twierdzi, że w związku z niepowodzeniem inwazji na Ukrainę zatrzymanych miało zostać aż 150 oficerów FSB. Powodem miały być nieprawdziwe informacje na temat działań wojskowych, przekazywane przez nich Władimirowi Putinowi.

Wśród zatrzymanych mieli znaleźć się dowódca 5. Służby Federalnej Służby Bezpieczeństwa generał Siergiej Besada oraz jego zastępca Anatolij Bolyuch. Obaj dowódcy mieli „zdenerwować” prezydenta, a podjęte przeciwko nim kroki jednocześnie miały posłużyć do zdyscyplinowania pozostałych oficerów. Na początku uważano, że Besada znajduje się w areszcie domowym, jednak ostatecznie Bellingcat doniósł, że trafił on do więzienia Lefortowo w Moskwie, które słynie z zaostrzonego rygoru.

Informację na temat działań rosyjskich służb podał dziennikarz Bellingcata Christo Grozev. „Około 150 funkcjonariuszy, którzy zgłosili niewiarygodne informacje o rzeczywistym stanie rzeczy na Ukrainie, zostało zwolnionych lub aresztowanych. Wśród nich znalazł się pułkownik generał Siergiej Beseda” – czytamy w tweecie Nexty.

Rosyjski oligarcha wskazał, kto kieruje rosyjską armią. „Szojgu nic nie może”

Leonid Niewzlin to dawny rosyjski oligarcha, a obecnie działający w Izraelu biznesmen. To były partner Michaiła Chodorkowskiego. Jako jeden z pierwszych rosyjskich bogaczy uciekł z Rosji na początku XXI wieku. Po tym jak odważył się krytykować niektóre decyzje Władimira Putina, w 2003 r. został oskarżony o defraudację i pranie pieniędzy, a później także o morderstwo i usiłowanie zabójstwa. Po agresji Rosji na Ukrainę ogłosił, że zarzecze się rosyjskiego obywatelstwa. Niewzlin udzielił wywiadu związanej z „Nowają Gazietą” niezależnej rosyjskiej dziennikarce Julii Łatyninie. Stwierdził w nim, że „rosyjskimi wojskami w Ukrainie dowodzi osobiście Władimir Putin wspierany przez gen. Siergieja Surowikina”.

– To specyficzny typ. Okrutny i bardzo ideowy. Śni o „euroazjatyckim imperium”, o przywróceniu Rosji dawanej potęgi – powiedział Niewzlin. – Moje źródła prezentują go jako głównodowodzącego inwazją na Ukrainę, ale także pierwszego ideologa tej wojny. To rzeźnik odpowiedzialny za bombardowania i mordy – dodał.

Gen. Surowikin jest znany na Zachodzie. To wojskowy znany z wielkiej surowości. W 2004 roku miał pobić podpułkownika, bo zagłosował w wyborach na „niewłaściwego kandydata”. Inny oficer po ostrej wymianie zdań popełnił przy nim samobójstwo. W 2017 roku Surowikin dowodził kilka miesięcy rosyjskimi żołnierzami w Syrii. Za swoja działalność dostał od Putina najwyższe odznaczenie państwowe, czyli medal Bohatera Federacji Rosyjskiej.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Wielka Brytania dopisuje rosyjskich propagandystów do listy sankcjonowanych