Wybory we Francji. Sondaż przed drugą turą. Macron ma zwycięstwo w kieszeni?

W niedzielę 24 kwietnia Francuzi ponownie pójdą do urn. Z badania przeprowadzonego dla Les Echos oraz Radio Classique wynika, że zdecydowanym faworytem przed drugą turą wyborów prezydenckich we Francji jest Emmanuel Macron. Urzędujący prezydent może liczyć na 55 proc. głosów. Tym samym wyprzedza swoją rywalkę - Marine Le Pen - o 10 pkt proc. (45 proc.). 5 lat temu w pojedynku Macron - Le Pen różnica na korzyść obecnego przywódcy Francji była ogromna - 66,1 proc. do 33,9 proc. Tym razem rywalizacja jest zdecydowanie bardziej zacięta i wyrównana. Warto zwrócić uwagę na fakt, że z sondażu wynika, że 26 proc. respondentów zadeklarowało, że nie ma zamiaru wziąć udziału w głosowaniu.