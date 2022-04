NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Co stało się w Mariupolu? Najnowsze informacje z 12.04

07:25 Mer Mariupola Wadym Bojczenko w rozmowie z Associated Press przekazał, że w mieście zginęło ponad 10 tys. cywilów. Jego zdaniem liczba ofiar przekroczyła już 20 tys. osób, ale do wielu ciał nie udało się nadal dotrzeć.



Włodarz obleganego miasta potwierdził też doniesienia o mobilnych krematoriach, w których Rosjanie mają spalać zwłoki swoich ofiar. 07:16 Japonia nałożyła dodatkowe sankcje przeciwko Rosji. Obejmują one zamrożenie aktywów 398 obywateli rosyjskich, w tym dwóch dorosłych córek Władimira Putina i członków rodziny ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa. 06:50 W okolicach Mikołajewa żołnierzy ukraińskich zaatakowali Rosjanie przebrani w cywilne stroje. Wojskowi udawali, że są uchodźcami, którzy zgubili drogę. Podjechali trzema cywilnymi autami. Gdy Ukraińcy odkryli podstęp, ostrzelali Rosjan. Pięciu z nich zginęło, reszta uciekła. 06:25 Rosja prawdopodobnie będzie próbowała przejąć kontrolę nad Mariupolem i Popasną oraz rozpocząć ofensywę w kierunku Kurachowa, by dotrzeć do granic administracyjnych Doniecka - twierdzi Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 06:12 Brytyjski wywiad weryfikuje doniesienia pułku Azow o możliwym ataku chemicznym Rosjan na Mariupol.