„Tu chodzi o nas”. Wołodymyr Zełenski opublikował nagranie. Pojawił się kadr z Warszawy

Wojna na Ukrainie trwa już 48. dobę. Rosyjskie wojska atakują zarówno cele militarne, jak również obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną. Na terenach, z których wycofała się armia podległa Putinowi, odkrywane są zbrodnie wojenne i masowe mogiły. Symbolem stała się Bucza pod Kijowem, w której najeźdźcy, w tym kadyrowcy, urządzili kaźń mieszkańców.

Wołodymyr Zełenski codziennie w mediach społecznościowych publikuje wystąpienia, w których relacjonuje kolejne godziny rosyjskiej agresji. Prezydent Ukrainy zamieszcza również wpisy, w których podsumowuje rozmowy ze światowymi liderami i apeluje o nałożenie na agresora dodatkowych sankcji.

Wołodymyr Zełenski opublikował nagranie. Pojawił się kadr z Warszawy

Wołodymyr Zełenski opublikował na Twitterze trwający kilkadziesiąt sekund film, na którym powtarza się hasło: „Bądź odważny jak Ukraina”. Plakaty z tym zdaniem trzymają zarówno dorośli jak również dzieci. Udostępniony film składa się z urywków wielu innych nagrań i zdjęć, na których widać m.in. ludzi gromadzących się na demonstracjach w geście solidarności z walczącymi Ukraińcami. W 28. sekundzie krótkiego filmu widać grupę osób, które zgromadziły się przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.

twitter

Prezydent Ukrainy do udostępnionego nagrania dodał krótki wpis. „Nie bać się niczego. Chronić to, co wasze. Zjednoczyć cały świat. Tu chodzi o nas. Być odważnym to być Ukrainą” – napisał Wołodymyr Zełenski.

