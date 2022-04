Papież o masakrze cywilów i „ohydnych działaniach” na Ukrainie. „To niepokoi nasze sumienia”

Papież skierował kilka słów do uczestników międzyreligijnej pielgrzymki solidarności z narodem ukraińskim w Czerniowcach. Miasto znajduje się w południowo-zachodniej części Ukrainy. Za inicjatywą stoi Elijah Interfaith Institute z Jerozolimy. To międzynarodowa organizacja non-profit, która jest sponsorowana przez UNESCO. Ojciec Święty zaapelował o pokój na Ukrainie – poinformowała agencja Catholic News Service.

Wojna Rosja – Ukraina. Franciszek o masakrze na ludności cywilnej

„Obecne chwile budzą w nas głęboki niepokój, ponieważ są naznaczone przez siły zła. Cierpienia zadawane tak wielu słabym i bezbronnym osobom, liczne masakry ludności cywilnej, niewinne ofiary wśród młodych, rozpaczliwa sytuacja kobiet i dzieci. To wszystko niepokoi nasze sumienia i zmusza do proszenia o położenie kresu tym ohydnym działaniom” – podkreślił Franciszek w przesłaniu do uchodźców.

Papież mówił także, że wojna na Ukrainie jest „porażką polityki i człowieczeństwa, haniebną kapitulacją oraz dotkliwą klęską przed siłami zła”. Ojciec Święty podziękował duchownym uczestniczącym w pielgrzymce za modlitwę i braterstwo między wyznawcami różnych religii.

Wojna na Ukrainie. Papież apeluje o pokój

Według Franciszka przyczyni się to do „wzmocnienia poczucia odpowiedzialności wierzących wobec wojny, która zaprzecza wszystkim wysiłkom podjętym w minionych dziesięcioleciach w celu zbudowania świata opartego na pokoju i z mniejszą ilością broni”.

Papież w orędziu wezwał przywódców państw, zwłaszcza tych, którzy odwołują się do świętych zasad religii i wysłuchują słowa Bożego o to, aby dążyli do pokoju i unikali zła. Franciszek podziękował wszystkim tym, którzy pomogli ofiarom wojny na Ukrainie zmuszonym do porzucenia swoich domów i rodzin.

