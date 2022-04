Prezydent Kolumbii o działaniach Rosji w wojnie na Ukrainie. „To szaleństwo, które musi się skończyć”

Prezydent Kolumbii zadeklarował w rozmowie z CNN, że jego kraj jest gotowy odegrać główną rolę w zaopatrywaniu państw zachodnich w surowce energetyczne w przypadku wystąpienia braków spowodowanych sankcjami wobec Rosji. Ivan Duque podkreślił, że „kraje Ameryki Północnej i Europy zdają się zdawać sobie sprawę, że nie mogą polegać na dostawach energii Rosji”.

Kolumbijski przywódca wyjaśniał, że jego kraj byłby gotowy do zwiększenia produkcji jeśli chodzi o tradycyjne wydobycie ropy i gazu oraz odnawialne źródła energii takie jak czysty wodór czy węgiel. Duque zaznaczył, że Kolumbia posiada jedne z największych zasobów węgla na świecie i nie wykorzystuje ich do produkcji energii. Południowoamerykański kraj zwiększy m.in. dostawy węgla do Niemiec.

Duque odniósł się również do słów prezydenta USA Joe Bidena, który mówi o ludobójstwie Rosji na Ukrainie. Kolumbijski polityk zgodził się z taką oceną działań. – To, co dzieje się na Ukrainie, to ludobójstwo i to musi się skończyć. To szaleństwo – podkreślił. Duque przemawiając w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, wezwał społeczność międzynarodową do potępienia i odizolowania Rosji oraz wsparcia Ukrainy – podało Associated Press.

Kolumbia poparła dwie rezolucje Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych domagających się natychmiastowego zawieszenia broni na Ukrainie, wycofania wszystkich wojsk rosyjskich z kraju i ochrony ludności cywilnej. Taka decyzja spotkała się z krytyką ze strony stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ Wasilija Nebenzii.

