Okrutna zbrodnia Rosjan w Buczy. Zgwałcili i zamordowali 16-letnią dziewczynę

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już 50. dobę. Na początku kwietnia siły ukraińskie odzyskały kontrolę nad obwodem kijowskim. Po wycofaniu się rosyjskiej armii na jaw wychodzą wstrząsające zbrodnie, których dopuścili się okupanci m.in. w Buczy. We wtorek mer miasta Anatolij Fedoruk poinformował, że do tej pory odnaleziono ciała 403 osób. Zaznaczył jednak, że liczba ta może jeszcze wzrosnąć.

Masakra w Buczy. Rosjanie zgwałcili i zastrzelili 16-latkę

Mieszkańcy Buczy identyfikują kolejne ofiary. Wśród nich jest 16-letnia Karina Jerszowa. Dziewczyna została zgwałcona i zamordowana strzałem w tył głowy przez Rosjan. 16-latka zaginęła 10 marca, a jej matka zamieściła w mediach społecznościowych apel o pomoc w poszukiwaniach córki. We wtorek radna rejonu buczańskiego Olesia Wasylec poinformowała we wpisie na Facebooku o śmierci dziewczyny i wystosowała poruszający apel. „Przyjaciele, straszne wieści. Rosjanie zabili córkę mojej przyjaciółki. Ból jest okropny. Pobito ją, zgwałcono, a następnie zastrzelono przy śmietniku. Szukaliśmy jej, a dziś jej mama dowiedziała się, że Karina została zabita. Utworzyła zbiórkę. Proszę, pomóżcie nam ją pochować, znałam to dziecko od lat, nauczyłam ją angielskiego, była bardzo bystrą i utalentowaną dziewczyną” – napisała Wasylec.

Na tragiczną informację zareagowała także deputowana Rady Najwyższej Ukrainy Lesia Vasylenko. „16-letnia Karina zgwałcona przez rosyjskich żołnierzy i postrzelona w głowę. Poszukiwania prowadzone przez matkę zakończyły się, gdy ciało znaleziono w Buczy” – napisała na Twitterze i dołączyła do wpisu zdjęcia dziewczyny, udostępnione wcześniej przez matkę.

Joe Biden: To ludobójstwo

Prezydent USA Joe Biden powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami, że odkryte na terenie Ukrainy rosyjskie zbrodnie kwalifikują się jako „ludobójstwo”. – Jest coraz bardziej oczywiste, że Putin po prostu próbuje zlikwidować samą ideę bycia Ukraińcem, a wskazujące na to dowody są coraz liczniejsze – powiedział amerykański przywódca. – Umożliwimy prawnikom zadecydowanie na poziomie międzynarodowym, czy to można tak zakwalifikować, ale mnie wydaje się, że tak – dodał. Jeszcze tydzień temu, pytany o masakrę w Buczy, Biden mówił o „zbrodni wojennej”.

