Współpracownik Zełenskiego zdradził, jaki był główny cel Rosji. „Plan był dość prosty i zuchwały”

Sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony zdradził w rozmowie z BBC, jaki był najważniejszy cel Rosji. Według Ołeksija Daniłowa Kreml chciał zabić Wołodymyra Zełenskiego. - Plan był dość prosty i zuchwały: przede wszystkim likwidacja prezydenta naszego kraju. Dla nich to była sprawa numer jeden i podjęli kilka prób. Mogę nawet powiedzieć, że 22 lutego około godz. 19.20 dostaliśmy informację, że może to nastąpić w najbliższym czasie - tłumaczył polityk dodająć, że w kolejnych dniach doszło do czterech kolejnych prób zamordowania Wołodymyra Zełenskiego. Ostatnia miała miejsce 7 marca, o czym strona ukraińska została powiadomiona przez wywiady zaprzyjaźnionych państw.



Wsspółpracownik ukraińskiego przywódcy podkreślił, że zgodnie z protokołem po otrzymaniu tej informacji powiadomił prezydenta, jego ochronę, służbę bezpieczeństwa, a także ministra spraw wewnętrznych i wszystkie odpowiednie organy.



Ołeksij Daniłow wyjaśnił, że Rosja chciała zainstalować w Kijowie marionetkowego prezydenta. Wbrew wcześniejszym doniesieniom nie miał być nim ani ukraiński oligarcha Wiktor Medwedczuk ani były przywódca kraju Wikotr Janukowycz.

