Elżbieta II zmieniła plany na święta. Królowa nie weźmie udziału w ważnym wydarzeniu

Już na początku kwietnia Pałac Buckingham informował, że Elżbieta II nie weźmie udziału w tradycyjnym nabożeństwie odprawianym z okazji Wielkiego Czwartku. W ciągu 70 lat panowania brytyjskiej królowej był to piąty tego typu przypadek. Elżbietę II zastąpili książę Karol oraz jego żona Camilla.

Wielkanoc. Plany królowej Elżbiety

Z informacji „The Guardian” wynika, że królowa zmieniła także swoje plany na święta wielkanocne. Jak się okazuje, Elżbieta II nie pojawi się na uroczystościach w kaplicy św. Jerzego w Windsorze.

Fakt, że królowa po raz kolejny nie pojawi się publicznie wywołał falę spekulacji oraz plotek dotyczących stanu zdrowia monarchini. Ani dziennikarze ani Pałac Buckingham nie podali oficjalnych powodów decyzji. The Guardian podkeślił jednak, że królowa, która 21 kwietnia skończy 96 lat, ma problemy z chodzeniem. Opinia publiczna dowiedziała się o jej dolegliwościach zdrowotnych, gdy jeden z fotografów uchwycił na zdjęciach moment, kiedy to w ocznicę śmierci księcia Filipa syn Andrzej pomagał królowej wsiąść do samochodu.

Królowa Elżbieta II pojawiła się publicznie po raz pierwszy od miesięcy

W październiku 2021 r. pojawiły się obawy dotyczące stanu zdrowia Elżbiety II. Brytyjska królowa została zmuszona spędzić noc w szpitalu, a następnie odpoczywać. W lutym 2022 Elżbieta II chorowała na koronawirusa. Z powodu problemów zdrowotnych monarchini odwołała lub ograniczyła wiele swoich aktywności i obowiązków. Elżbiety II wzięła udział jedynie w jednym ważnym wydarzeniu publicznym, kiedy uroczyście otworzyła nową sesję parlamentu Walii.

29 marca Elżbieta II pojawiła się publicznie po raz pierwszy od pięciu miesięcy, poruszając się przy pomocy laski – poinformował portal CNN. Brytyjska monarchini dołączyła do rodziny królewskiej i innych dygnitarzy na nabożeństwie żałobnym w Opactwie Westminsterskim ku czci jej męża księcia Filipa, który zmarł w kwietniu zeszłego roku.

