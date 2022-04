Pielgrzymka papieża na Ukrainę? Abp Gądecki: Bardzo głęboko przejmuje go to wszystko

Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia mówił o reakcji papieża Franciszka na rosyjską agresję na Ukrainie. – Ojciec Święty jest bardzo zaangażowany (…) i rozumie, wchodzi w sytuację tych, którzy są poszkodowani i atakowani. Bardzo głęboko przejmuje go to wszystko – powiedział przewodniczący KEP i zaznaczył, że zauważalna jest „gradacja coraz ostrzejszych wypowiedzi”.

Wojna na Ukrainie. Abp Gądecki: Nie ma wątpliwości, że Ojciec Święty rozumie całą sytuację

– Musimy też brać pod uwagę to, że głos Stolicy Apostolskiej musi być ponad stronami, czyli praktycznie musi być nie tyle może neutralny w stosunku do wszystkich walczących, w szczególności jeśli walczący są chrześcijanami z jednej i z drugiej strony, ale musi też starać się zachować w tym wszystkim równowagę, którą trudno zachować pierwszemu z brzegu człowiekowi, gdy patrzy tylko z jednej perspektywy – kontynuował abp Stanisław Gądecki w programie „Sygnały dnia”.

– To dawne odniesienie, jeszcze obecne w czasie II wojny światowej, mówiło o konieczności zachowania neutralności przez Stolicę Apostolską. Być może to sprawia, że tak trudno jest formułować wypowiedzi Stolicy Apostolskiej i że one są bardzo krytycznie też przyjmowane – analizował abp Stanisław Gądecki i dodał, że „nie ma wątpliwości, że Ojciec Święty rozumie całą sytuację”.

Pielgrzymka papieża do Polski i na Ukrainę? Abp Stanisław Gądecki komentuje

W czasie rozmowy został również poruszony temat ewentualnego przyjazdu papieża do Polski i na Ukrainę. Czy taki scenariusz jest rozważany? – Z tych słów, które padły podczas podróży Ojca Świętego samolotem, gdy była mowa, że sprawa ta leży na stole, można by wnioskować, że przygotowywane są warunki wstępne do tego, co nazywamy podróżą Ojca Świętego na Ukrainę. O Polsce mniej w tej okoliczności się mówi, chociaż prezydent owszem zapraszał papieża do przyjazdu do Polski ze względu na właśnie obecnych tutaj uchodźców ukraińskich – komentował abp Stanisław Gądecki.

