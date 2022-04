Jak to jest z wiarą u Ukraińców? Terlikowski: To nie takie oczywiste

Ukraina jest krajem określanym mianem prawosławnego, a jeśli chodzi o liczbę praktykujących chrześcijan wschodnich, czy księży prawosławnych, jest nawet większa od Rosji, co oznacza, że jest najliczniejszym prawosławnym krajem świata. To wcale jednak nie oznacza, że jest jednolita wyznaniowo.

60 proc. Ukraińców należy do jednej z dwóch Cerkwi Prawosławnych. Jedna z nich jest egzarchatem Patriarchatu Konstantynopola i nosi nazwę Prawosławnej Cerkwi Ukrainy i to do niej należy większość, w przybliżeniu ok. 60 proc., ukraińskich prawosławnych. Druga – przynajmniej formalnie – pozostaje w jurysdykcji patriarchatu moskiewskiego i określana jest mianem Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej i do niej przed wojną należało ok. 40 procent wiernych.