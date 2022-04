Papież Franciszek zabrał głos ws. wojny na Ukrainie. „Jesteśmy rasistami i to jest złe”

Papież Franciszek udzielił wywiadu włoskiej telewizji RAI. Ojciec Święty mówił m.in. o inwazji Rosji na Ukrainie. Przypomniał, że działania wojenne od wielu lat toczą się w różnych regionach świata. – W tym momencie w Europie uderza nas bardzo ta wojna. Ale popatrzmy dalej. Świat jest w stanie wojny. Pomyślmy o wygnanych Rohindżach, o Syrii, Jemenie, o ludobójstwie w Rwandzie 25 lat temu. Świat wybrał – trudno to mówić – plan Kaina, a wojna jest jego wprowadzaniem w życie, czyli zabijaniem brata – stwierdził papież.

Pytany o to, co czuje patrząc na dramatyczne zdjęcia zniszczonych ukraińskich miast czy uchodźców, którzy zostali zmuszeni do ucieczki z kraju, Franciszek odparł, że jest to przede wszystkim ból. – Na ludzki ból, ból moralny nie ma znieczulenia. Tylko modlitwa i płacz. Jestem przekonany, że dzisiaj nie płaczemy dobrze. Zapomnieliśmy płakać. Jeśli mogę udzielić rady, sobie i ludziom, to prosić o dar łez – stwierdził Ojciec Święty.

Wojna na Ukrainie. Papież o zakupie broni

Głowa państwa watykańskiego przyznała, że „rozumie rządzących, którzy kupują broń”. – Nie usprawiedliwiam, ale rozumiem. Musimy się bronić, to podejście do wojny według planu Kaina. Gdyby był plan pokoju, nie byłoby to konieczne, ale my żyjemy z tym demonicznym planem, by zabijać drugiego z chęci władzy czy bezpieczeństwa – tłumaczył.

Ojciec Święty stwierdził, że świat zapomniał język pokoju. – Mówi się o pokoju, Organizacja Narodów Zjednoczonych zrobiła wszystko, ale nie odniosła sukcesu – wyjaśnił. Według papieża świat dzieli uchodźców. – Jest pierwsza klasa, druga klasa, patrzymy na kolor skóry, na to, czy ktoś pochodzi z kraju rozwiniętego, czy nie. Jesteśmy rasistami, jesteśmy rasistami i to jest złe – podsumował.



