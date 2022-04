NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Rosjanie opłakują „Moskwę”. Najnowsze informacje z 16.04

7:26 Dariusz Bonisławski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, które rosyjskie władze pozbawiły prawa do działalności na początku kwietnia, przyznał w rozmowie z PAP, że zakaz nie jest sprecyzowany i nie stowarzyszenie nie ma żadnej wiedzy na ten temat poza informacją na stronie rosyjskiego ministerstwa.



– Czekamy na oficjalny dokument, wtedy będziemy zastanawiali się jakie kroki podjąć – zapowiedział. 7:11 Ukraińska armia przekazuje najnowsze informacje z frontu.



„Najbardziej aktywne działania Rosjan odnotowujemy na kierunkach słobozańskim i donieckim” – czytamy w komunikacie. „Wróg koncentruje się na przegrupowaniu i wzmocnieniu wojsk, kontynuuje również częściową blokadę Charkowa i jego ostrzał artyleryjski” – dodano.



Ukraiński sztab generalny poinformował też o zestrzeleniu w ciągu ostatniej doby siedmiu celów powietrznych: jednego samolotu, jednego śmigłowca, trzech dronów i dwóch pocisków manewrujących.



facebook.com 6:51 Oficerowie brytyjskiej elitarnej jednostki Special Air Service (SAS) szkolą ukraińskich wojskowych w rejonie Kijowa – poinformował w sobotę brytyjski dziennik „The Times”. 6:35 Ukraińska wiceminister obrony Anna Malar powiedziała, że wojska rosyjskie aktywnie przygotowują się do nowej ofensywy na wschodzie Ukrainy, w tym przygotowują infrastrukturę medyczną oraz terytorium Białorusi do wystrzeliwania rakiet w kierunku Ukrainy. 6:14 Jak informuje Reuters, dziesiątki Rosjan zgromadziło się w piątek w krymskim mieście Sewastopol, aby opłakiwać zatopienie okrętu flagowego rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.



Część zgromadzonych Rosjan złożyła kwiaty pod pomnikiem Fundacji Rosyjskiej Marynarki Wojennej na pamiątkę rosyjskiego krążownika.



