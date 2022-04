Wojna na Ukrainie. Zełenski odpowiada na rzekome przewidywania Amerykanów. „Można to skrócić”

W piątek 15 kwietnia CNN poinformowało, powołując się na dwóch europejskich urzędników, że sekretarz stanu USA Antony Blinken miał powiedzieć europejskim sojusznikom, że według Stanów Zjednoczonych wojna Rosji z Ukrainą może potrwać do końca 2022 r.

Zełenski odpowiada na amerykańskie przewidywania ws. końca wojny

Do kwestii zakończenia wojny odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu do Ukraińców.

– Jestem pewien, że od czasu do czasu widzicie w mediach, ukraińskich i zachodnich, doniesienia o tym, jak długo ta wojna może trwać. Niektórzy mówią, że kilka tygodni. Inni, kilka lat. Niektórzy mówią, że wojna potrwa do końca tego roku. A ktoś radzi przygotować się na permanentną konfrontację z Rosją tak długo, jak ona istnieje – wymieniał. – Oczywiście słyszę też różne przepowiednie. Mam znacznie więcej informacji niż niektóre media o zamiarach i możliwościach armii rosyjskiej. O potencjale rosyjskiej gospodarki. O stanie emocjonalnym społeczeństwa w Rosji. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę, zanim powiemy, jak długo potrwa wojna. Dlatego musimy liczyć się ze skutecznością instrumentów wpływu na Rosję, którymi posługuje się Ukraina i cała nasza koalicja antywojenna przeciwko rosyjskiej agresji – dodał.

Prezydent podkreślał, że sukces ukraińskiego wojska na polu bitwy jest naprawdę „historycznie znaczący”.

– Sankcje wobec Rosji też są bardzo znaczące. Ekonomicznie bolesne – mówił. – Ale to wciąż za mało, by rosyjska machina wojskowa pozostała bez środków do życia. Promujemy silniejsze, bardziej destrukcyjne sankcje – stwierdził.

Zełenski: Można znacznie skrócić wojnę

Ukraiński prezydent wezwał do nałożenia kolejnych sankcji na Rosję, przede wszystkim dotyczących embarga na ropę naftową.

– Jeśli ktoś powie: rok lub lata, odpowiadam: można znacznie skrócić wojnę. Im więcej i im szybciej zdobędziemy całą broń, o którą prosiliśmy, tym silniejsza będzie nasza pozycja i tym szybciej nastanie pokój. Im więcej i im szybciej otrzymamy wsparcie finansowe, o które prosiliśmy, tym szybciej nastanie pokój. Im szybciej demokratyczny świat uzna, że embargo na ropę naftową wobec Rosji i całkowita blokada jej sektora bankowego są koniecznymi krokami w kierunku pokoju, tym szybciej skończy się wojna – mówił Zełenski.

– Kolejny pakiet sankcji wobec Rosji musi obejmować rezygnację z rosyjskiej ropy. Ogólnie rzecz biorąc, demokratyczny świat musi przyznać, że pieniądze na rosyjskie surowce energetyczne są w rzeczywistości pieniędzmi na zniszczenie demokracji. Kiedy te decyzje zostaną podjęte, wszyscy będziemy mogli zobaczyć, że zbliża się pokój – dodał.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Rosjanie opłakują „Moskwę”. Najnowsze informacje z 16.04