NA ŻYWO. Wojna na Ukrainie. Ultimatum Rosji ws. Mariupola. Najnowsze informacje z 17 kwietnia

Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko poinformował w sobotę, że Rosjanie „planują zamknąć miasto, uniemożliwiając wjazd i wyjazd, by prowadzić działania filtracyjne”. Z kolei prezydent Wołodymyr Zełenski przyznał, że sytuacja jest „bardzo trudna”

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że negocjacje pokojowe z Rosją utknęły w „martwym punkcie” po tym, jak na jaw wyszły zbrodnie dokonane przez rosyjskie wojsko na cywilach m.in. w Buczy i Borodziance. – Dlatego że nie handlujemy terytorium i naszymi ludźmi. I im więcej będzie Borodzianek, tym będzie trudniej – powiedział. Zełenski przekazał również, że trwają rozmowy w sprawie pomocy obrońcom Mariupola, ale Rosjanie zażądali ich poddania się

Rosyjskie MSZ poinformowało w sobotę o nałożeniu zakazu wjazdu do Rosji na premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona i innych brytyjskich urzędników. Wśród nich jest także premier Szkocji Nicola Sturgeon i była premier Theresa May

Władimir Putin podpisał ustawę, wprowadzającą zakaz „publicznego porównywania działań ZSRR i nazistowskich Niemiec”. Za jego złamanie grozi kara grzywny lub areszt

Amerykańska agencja Business Insider poinformowała, że na pokładzie zatopionego rosyjskiego krążownika „Moskwa” mogły znajdować się relikwie Krzyża Świętego



O "szybkie dostarczenie broni do Ukrainy" zaapelowała do państw unijnych szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Ostrzegła, że wojna Kijowa z Moskwą może potrwać nawet przez lata, ale trzeba zrobić wszystko, by zakończyła się jak najszybciej. Zapewniła też, że Niemcy "od lat wspierają Ukrainę" i zgodziły się na antyrosyjskie sankcje. Ukraińskie dowództwo operacyjne "Południe" informuje, że na terenie obwodu donieckiego i ługańskiego w ciągu minionej doby zniszczono piętnaście czołgów, dziesięć jednostek sprzętu samochodowego, a także trzy systemy artyleryjskie



Z informacji przekazanych przez agencję Reutera, która powołuje się na komunikat rosyjskiej agencji TASS wynika, że Rosjanie mieli wystosować ultimatum do obrońców Mariupolu. Ministerstwo Obrony Rosji miało zapowiedzieć, że jeśli ci, którzy bronią ukraińskiego miasta złożą broń, począwszy od godz. 6 rano czasu moskiewskiego (5 rano czasu polskiego) w niedzielę 17 kwietnia, ich życie zostanie oszczędzone. W sobotę 16 kwietnia Rosja przeprowadziła więcej „ataków dalekiego zasięgu", przeprowadzając naloty i ataki rakietowe na stolicę Ukrainy, Kijów i inne duże miasta. Reuters: Rosyjskie ministerstwo obrony oświadczyło, że jeśli siły ukraińskie walczące w Mariupolu złożą broń, począwszy od godz. 6 rano czasu moskiewskiego (5 rano czasu polskiego) w niedzielę, ich życie zostanie oszczędzone

