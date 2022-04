Ukraiński milioner podał współrzędne, by zbombardować własną rezydencję

Andrij Stawnicer to ukraiński milioner, który opuścił Ukrainę w pierwszych dniach marca. Obecnie przebywa w Polsce. Tuż przed napaścią Rosji na jego ojczyznę zakończył budowę sporej rezydencji, zlokalizowanej na zachód od Kijowa.

Ochroniarze zostali wywiezieni do lasu

Posiadłość była strzeżona przez ochroniarzy, jednak nie mieli oni żadnych szans z rosyjskimi żołnierzami. Żołnierze obezwładnili ochroniarzy, po czym wywieźli ich do lasu i tam pozostawili na pastwę losu.

Na szczęście, udało im się przeżyć kilkudniową tułaczkę po lesie i odnaleźć pomoc. Ochroniarze skontaktowali się z milionerem i zrelacjonowali mu, co się stało.

„Czułem zniesmaczenie, obrzydzenie”

Stawnicer wpadł na pomysł, by sprawdzić w sieci podgląd z kamer, którymi była naszpikowana jego podkijowska rezydencja. Rosyjscy żołnierze zniszczyli większość kamer, ale jedną z nich przeoczyli.

– Gdyby zapytano mnie dwa miesiące temu, co poczułbym, gdyby w moim domu pojawili się wrodzy żołnierze, odrzekłbym – furię i wściekłość. A jednak to nie było to, co poczułem. Zaskoczyło mnie to. Czułem zniesmaczenie, obrzydzenie, oglądając jakichś facetów, przechadzających się po moim domu – skomentował milioner w programie „Good Morning Britain”, nadawanego na antenie brytyjskiej telewizji ITV.

Dzięki temu milioner dowiedział się, że jego posiadłość jest użytkowana m.in. do prowadzenia ostrzału Kijowa. Na podglądzie z kamery można było bowiem dostrzec samobieżne wyrzutnie rakiet Grad.

Podał współrzędne, by bombardowanie było skuteczne

Stawnicer wpadł wówczas na pomysł, aby... podać ukraińskim żołnierzom dokładne współrzędne swojej rezydencji, w celu jej zbombardowania. Jak można dostrzec na filmiku upublicznionym w brytyjskiej telewizji, posiadłość została obrócona w perzynę. Zniszczeniu uległo również 12 jednostek rosyjskiego sprzętu wojskowego, w tym wspomniane wcześniej wyrzutnie rakiet.

– To była oczywista decyzja (...) Właśnie zakończyłem budowę, to był piękny dom. Włożyłem w to sporo wysiłku. Ale chciałem zrobić wszystko, co tylko możliwe, by pomóc wygrać Ukrainie – podsumował Stawnicer.

