„Dzienniki wojenne”: Restauracja słynnego trenera zamieniona w kuchnię dla potrzebujących

Solomiya Ilkiv pochodzi ze Lwowa i jest studentką III roku dziennikarstwa Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. Fotografia to jeden z jej sposobów na zapamiętanie życia takiego, jakim jest w danej chwili. Na zdjęciach lubi pokazywać prawdziwych ludzi i wydarzenia: bez masek i fałszu. Uwielbia czytać, głównie fikcję, w tym fantastykę i antyutopię. Chętnie sięga po przysłowiowe pióro: jednak, odkąd studiuje dziennikarstwo, robi to nie tylko po to, by tworzyć poezję. „Teraz” – jak sama mówi – „już po prostu wiem, jak napisać coś więcej”.

Wojna. Straszne słowo, które znamy z historii albo z wiadomości. Nikt nie pomyślał, że będzie się ono odnosić do każdego z nas. We Lwowie, Łucku, Czerniowcach czy Iwano-Frankowsku sytuacja jest dość stabilna i spokojna, więc zaczęły tutaj działać organizacje wolontariackie, by jak najlepiej pomagać w dalej położonych, zapalnych miejscach. Restauracje, bary i salony tatuażu zostały ośrodkami dla uchodźców lub punktami zbioru żywności, ciepłej odzieży i leków. Tak stało się z miejscem, które odwiedziłam.