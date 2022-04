„Dzienniki wojenne”. Petro ze Lwowa: Słyszysz syrenę – ukryj się

Petro Kozak urodził się we Lwowie. Studiuje dziennikarstwo (I rok studiów magisterskich) na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. Interesuje się historią i polityką. Prowadzi badania nad ekosystemami mediów oraz ich wpływem na zachowanie zwykłego użytkownika.

Do kościoła zamiast do piwnicy

Rano, drugiego dnia inwazji, czekało mnie zaskakująco bolesne odkrycie. Wiele osób, w tym moja rodzina, nie zdawało sobie jeszcze sprawy z tego, że jeśli zabrzmi syrena, to należy się ukryć. Gdy w domu usłyszeliśmy ten charakterystyczny huk, co prawda się obudziliśmy, ale nikt – mimo moich próśb i ostrzeżeń w mediach – nie spieszył się, by się schować. Zrobili to dopiero wtedy, gdy babcia przez okno zobaczyła, że ludzie z innych budynków – taszcząc walizki – chowają się do piwnic i magazynów.