W kontrolowanym przez Chiny dzienniku „Global Times” pojawił się artykuł nawiązujący do wywiadu prezydenta Ukrainy dla CNN. Wołodymyr Zełenski powiedział w nim, że wojna na Ukrainie można potrwać nawet dziesięć lat i poprosił kraje zachodnie o więcej sprzętu oraz o jego szybkie dostarczenie. Chiński dziennik postawił pytanie, czy wówczas Europa dotrzymałaby kroku Ukrainie.

„Global Times” podkreślił, że wojna na Ukrainie wciąż trwa dzięki pomocy gospodarczej i wojskowej NATO w tym USA. Gotowość Ukrainy do obrony własnego terytorium ma być uzależniona od wsparcia zachodnich państw. Shen Yi, profesor z Fudan University w Szanghaju zastanawiał się w tekście, jak Ukraina mogłaby się odwdzięczyć za pomoc.

Wojna na Ukrainie. Europa jest gotowa na 10-letnią wojnę?

„Czy Europa jest gotowa na 10-letnią wojnę na własnym kontynencie?” – pyta chiński dziennik i od razu odpowiada, że „zamieniłoby się to w krwawiącą dekadę”. Dalej „Global Times” przewiduje, że w takim wypadku Europa „całkowicie straciłaby autonomię w zakresie bezpieczeństwa i uzależniłaby się od USA”. Dodatkowo Stary Kontynent musiałby się też się mierzyć z kryzysem energetycznym, żywnościowym, uchodźczym i wysoką inflacją. Wówczas może dojść do podziału.

Chiński dziennik zaznaczył, że Europie już teraz brakuje ropy i gazu. – Jeśli zastosują szósty pakiet sankcji, to bardziej zaszkodzą sobie – powiedział Sun Keqin z China Institutes of Contemporary International Relations. Na tym ma zależeć USA. Sun dodał, że Stany Zjednoczone zbiły fortunę na sprzedaży broni i wykorzystały wojnę na Ukrainie do przejęcia kontroli nad Europą, zjednoczenia NATO i uderzenia w Rosję, a w przeszłości mogą zgromadzić więcej sił, by powstrzymać Chiny.

Wojna Rosja – Ukraina. Chiny o interesach USA

George Galloway, brytyjski polityk, który prowadził programy w rosyjskich rządowych mediach, skomentował dla chińskiego dziennika, że „USA są gotowe walczyć do ostatniej kropli ukraińskiej krwi, aby osiągną swój cel”. Sun stwierdził, że wszystko to może doprowadzić np. do nowej zimnej wojny. „Global Times” podkreślił „na całe szczęście Europa zachowuje trzeźwość umysłu”.

Chiński dziennik podsumował, że Europa niechętnie ma wprowadzać embargo na rosyjską ropę. Zaznaczono, że projekt zakazu importu surowców z Rosji ma być wprowadzony najwcześniej po II turze wyborów we Francji. Z kolei Niemcy mają grać na czas. „Global Times” zakończył, że Stary Kontynent „nie chce, aby wojna trwała zbyt długo, a tym bardziej 10 lat”.

