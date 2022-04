Wojna na Ukrainie. „Bardzo dobra wiadomość” w sprawie elektrowni jądrowej w Czarnobylu

Rosjanie weszli na teren elektrowni jądrowej w Czarnobylu 24 lutego, a opuścili ją 31 marca. Rosjanie utrzymywali kontrolę nad Czarnobylską Strefą Wykluczenia przez pięć tygodni. 10 marca Ukraina poinformowała Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, że straciła z kontakt z elektrownią.

Wojna na Ukrainie. „Bardzo dobra wiadomość” w sprawie elektrowni w Czarnobylu

W oświadczeniu opublikowanym na stronie Międzynarodową Agencję Energii Atomowej zaznaczono, że dyrektor generalny organizacji Rafael Grossi „z zadowoleniem przyjął przywrócenie telefonicznego połączenia pomiędzy Państwowym Inspektoratem Dozoru Jądrowego Ukrainy (SNRIU), a elektrownią jądrową w Czarnobylu”. Jak zaznaczono, to „kolejny, ważny krok” w procesie wznowienia kontroli nad miejscem katastrofy z 1986 r., gdzie obecnie znajdują się różne zakłady gospodarowania odpadami promieniotwórczymi.

Po utracie kontaktu z elektrownią ukraiński regulator w dalszym ciągu otrzymywał informacje o sytuacji w Czarnobylu za pośrednictwem kadry kierowniczej elektrowni, znajdującej się poza terenem zakładu. „To oczywiście nie była zrównoważona sytuacja i to bardzo dobra wiadomość, że regulator może teraz kontaktować się bezpośrednio z zakładem, kiedy zajdzie taka potrzeba” – podkreślił w komunikacie dyrektor generalny MAEA.

Jeszcze w tym miesiącu eksperci agencji mają udać się z misją do elektrowni w Czarnobylu, by na miejscu ocenić sytuację po opuszczeniu terenu przez Rosjan.

Na Ukrainie działa siedem reaktorów

W znajdujących się na terenie Ukrainy czterech elektrowniach jądrowych jest łącznie 15 reaktorów. Strona ukraińska poinformowała, że siedem z nich jest obecnie podłączonych do sieci, w tym dwa w kontrolowanej przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Osiem pozostałych reaktorów jest wyłączonych z powodu regularnych przeglądów lub pozostają w rezerwie. W czterech elektrowniach nadal działają systemy bezpieczeństwa i nadal mają one dostęp do zasilania poza terenem obiektów.

Sytuacja radiacyjna w Polsce. Najnowszy komunikat PAA

Sytuację radiacyjną w Polsce na bieżąco monitoruje Państwowa Agencja Atomistyki. „PAA nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowisk” – przekazano w najnowszym komunikacie, wydanym w nocy z wtorku na środę.

