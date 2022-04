Książę Harry opowiedział o spotkaniu z królową. Jak czuje się Elżbieta II?

Spotkanie księcia Harry’ego z królową nie było zapowiadane. Harry razem z żoną, Meghan przyleciał do Europy na Invictus Games – igrzyska dla personelu wojskowego i weteranów rannych w misjach w kraju i poza granicami. Wydarzenie z inicjatywy Harry’ego w tym roku jest organizowane w Holandii.

Wcześniej Harry widział się ze swoją babcią, królową Elżbietą II. O spotkaniu utrzymywanym w tajemnicy informowały wcześniej media. Harry zdradził więcej szczegółów w rozmowie z amerykańską stacją NBC.

– Wspaniale było spędzić z nią czas. Miło było ją zobaczyć… jest w świetnej formie – powiedział książę Sussex w krótkiej zapowiedzi wywiadu dla amerykańskiej telewizji NBC. – Zawsze ze mną pożartuje, a ja po prostu upewniam się, że jest chroniona i ma wokół siebie właściwych ludzi – dodał wnuk królowej w rozmowie z NBC.

Dzieci Harry'ego i Meghan, dwuletni Archiego i 10-miesięcza Lilibet nie przyleciały do Europy z rodzicami. Elżbieta II nie zobaczyła jeszcze na żywo swojej najmłodszej prawnuczki.

Ochrona policyjna Harry’ego. Sprawa w sądzie

Książę Harry i Meghan nie odwiedzili wspólnie Wielkiej Brytanii, odkąd wycofali się z królewskich obowiązków na początku 2020 roku. Na stałe mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Przy okazji ostatniej wizyty w Europie spotkali się także z ojcem Harry’ego, księciem Karolem, gdy przebywali na zamku w Windsorze.

W ubiegłym miesiącu Harry nie uczestniczył w nabożeństwie żałobnym swojego dziadka, księcia Filipa, w Londynie.

Obecnie toczy się sprawa sądowa przeciwko rządowi Wielkiej Brytanii w związku z jego ochroną policyjną w Wielkiej Brytanii.

Harry i Meghan, książę i księżna Sussexu w 2020 roku stracili prawo do ochrony opłacanej przez podatników w Wielkiej Brytanii, po tym, jak zrezygnowali z pełnienia obowiązków w ramach rodziny królewskiej i przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Mimo to Harry chce korzystać z tej możliwości podczas pobytu w Wielkiej Brytanii. Więcej pisaliśmy o tym tutaj.

Niedawno 96-letnia królowa Elżbieta została zmuszona do wycofania się z kilku ważnych wydarzeń, w tym tradycyjnego nabożeństwa w Niedzielę Wielkanocną. W ostatnich tygodniach opowiedziała o swoich problemach z poruszaniem się.

Czytaj też:

Elżbieta II zmieniła plany na święta. Królowa nie weźmie udziału w ważnym wydarzeniu